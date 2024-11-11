BELGESEL TADINDA ÖZBEKİSTAN DA DEVRİ ALEM

TAŞKENT'DE TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANIN MENDERES DEMİRİN ORGANİZASYONU İLE TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ

TÜM İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ

GENEL BAŞKANI DR. SÜLEYMAN BASA'NIN ÇEKİMLERİ İLE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIINLARİLE TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDİYORUZ









ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ TAŞKENTDE TARİHİ VAKIF ESERİNDEN BELGEDEL TADINDA www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDA









TAŞKENT ŞEHİR MÜZESİ

AN İTİBARİ İLE ÖZBRKİSTANIN BAŞKENTİNDEN ŞEHİR MÜZESİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA









ÖZBEKLSTAN BAŞKENT DE ÖZBEK PİLAVI VE SAMSA YEMEĞİ CANLI YAYINDA









Sa saygıdeğer Adem ağabey

Bir haftadır özbekistan Taşkent’te Oldukça yoğun belgesel çekimleri yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım

Belgesel tadında daha önce Özbekistan da çektiğim belgesel be kitabı sizlerle paylaşıyorum





TAŞKENT ŞEHİR MÜZESİ

AN İTİBARİ İLE ÖZBRKİSTANIN BAŞKENTİNDEN ŞEHİR MÜZESİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA









ÖZBEKLSTAN BAŞKENT DE ÖZBEK PİLAVI VE SAMSA YEMEĞİ CANLI YAYINDA









ÖZBEKİSTAN MEDYASINDAN BÜYÜK İLGİ





ÖZBEKİSTANIN EN ÖNEMLİ TELEVİZYON KANALI RÖNESANS TV MERKEZİNDEN CANLI YAYIN





ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ TAŞKENTTE DÜZENLENEN 9. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLİM FESTİVALİNE ÖZBEK TV KANALLARI VE TRT AVAZ GENİŞ YER VERDİ









TDGF GENEL YÖNETİM KURULU ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ TAŞKENTTE TOPLANDI





Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel yönetim kurulu toplantısını Özbekistan’ın başkenti Tashkent’de yapıldı.









Toplantıya TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, Genel Başkan yardımcısı İsmail Kahraman, genel yönetim kurulu üyeleri Derya Akbıyık, Okan Çalışkan ve Federasyon Üyesi Musa Özdemir’in katılımı ile gerçekleşti.





TGFD 9.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ, ÖDÜL VE GALA GECESİ





Toplantıda gündem maddesi olarak TDGF’nın Ankara Türksoy genel merkezinde gerçekleştirdiği 9. Türk Dünyası Belgesel Film festivali ödül ve gala töreni ile ilgili değerlendirmede bulunuldu, görüşler alındı.





ÖZBEKİSTAN TASHKENT SEMPOZYUM TOPLANTISI





Özbekistan’da yapılan Türk Dünyası 4.İletişim ve sanat Sempozyumu ve Türk Dünyası 9.Belgesel Film Festivali ödüllü film gösterimleri değerlendirildi. Bu çalışmaların çok büyük ilgi ve alaka görmesi, üniversiteler ve kurumlar arası ilişkilerin artırılmasının devamlılığının sağlanması üzerine görüşler alındı.





GENEL BAŞKAN MENDERES DEMİR’E VERİLEN FAHRİ PROFESÖRLÜK UNVANI





TDGF Genel Başkanı Menderes Demir’e Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Senatosu tarafından üniversitenin çalışmalarına, Türk Dünyasına Kültürüne ve çalışmalarına katkısından dolayı Fahri Profesörlük diploması verildi. Diplomayı Üniversitenin Rektörü Şerzathan Kudrathujayev tarafından takdim edildi. Üniversite tarafından önemle verilen fahri profesör unvanı ile ilgili de yapılan teveccühün TDGF’nına verilen önem ve uzun yıllara varan emeğin değeri olarak adlandırıldı.





GAZETECİ CEMİYETLERİN BÖLGELERE GÖRE ÜYE YAPILMASI VE LOGONUN ÖNE ÇIKMASI





TDGF’nına üye olacak ve başvuru yapacak il cemiyetlerin genel durumu konuşuldu. Yönetim kurulu üyelerinde ayrı ayrı görüşlerinin alındığı toplantıda TDGF‘nin logosunun önemle tüm üye cemiyetler tarafından kullanılmasına, Federasyonunun logosunun tanınma adına çalışma yapılmasına karar verildi.





TİKA VE KATKI VEREN KURULUŞLARA, CEMİYET ÜYELERİNE TEŞEKKÜR





Ayrıca Türk Cumhuriyetleri ile ilgili yapılacak etkinlikler adına büyük katkı veren kuruluşlara ve önemle TİKA başkanına teşekkür edilmesine, bu konuda girişimlerde bulunan federasyon üyelerine girişimleri ve referans adına onore edilmesine,





TDGF YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI İSTANBUL, OSMANİYE VE KKTC’DE YAPILACAK





Yönetim kurulu toplantısı sonunda her ay toplantı yapılmasına, bu toplantının yönetim kurulu üyelerinin illerinde olmasının önem arz ettiğini, ilk toplantının İstanbul ’da yapılmasına devamında ise Osmaniye ile gerçekleşmesine,





KKTC’de yapılacak etkinlikte yönetim kurulunun da yer almasına ve yavru vatanda yönetim kurulu toplantısı ve ileriki günlerde yapılacak çalışmalarında devamının görüşülmesine karar verilmiştir.





Yönetim kurulu toplantısı genel değerlendirmeler yapılarak ve görüş alışverişi şeklinde sona erdi.





TGRT DE TÜRK TARİHİ VE ANADOLUNUN FETHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR





Özbekistan’da belgesel çekimlerimi tamamlayıp Türklyeye döndüğüm tatlı bir tesadüf TGRT de Türk tarihi belgeselimiz yayınlanıyordu













An itibari ile 9 KASIM 2024 TGRT belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2008 tarihlerinde İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür hizmeti hizmeti olarak hazırladığımız ORTAASYA DA TÜRK İSLAM TARİHİ ANADOLUNUN FETHİ TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA KÜLTÜR MEDENİYETİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR







