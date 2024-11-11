KÜLTÜR VE SANAT:
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BELGESEL TADINDA ÖZBEKİSTAN DA DEVRİ ALEM

TARİHİ İPEK YOLUNUN KADİM ŞEHRİ ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ

BELGESEL TADINDA ÖZBEKİSTAN DA DEVRİ ALEM

11 Kasım 2024 Pazartesi 10:20

 TAŞKENT'DE  TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANIN MENDERES DEMİRİN ORGANİZASYONU İLE TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ
TÜM İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ
GENEL BAŞKANI DR. SÜLEYMAN BASA'NIN ÇEKİMLERİ İLE  BELGESEL TADINDA  CANLI YAYIINLARİLE   TARİH VE KÜLTÜR  YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDİYORUZ   


ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ  TAŞKENTDE  TARİHİ  VAKIF ESERİNDEN BELGEDEL  TADINDA  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDA 


   TAŞKENT ŞEHİR MÜZESİ
AN İTİBARİ İLE ÖZBRKİSTANIN BAŞKENTİNDEN  ŞEHİR MÜZESİNDEN  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA


ÖZBEKLSTAN BAŞKENT DE ÖZBEK PİLAVI VE SAMSA  YEMEĞİ CANLI YAYINDA


Sa saygıdeğer Adem ağabey
Bir haftadır özbekistan Taşkent’te Oldukça yoğun belgesel çekimleri yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım 
Belgesel tadında  daha önce Özbekistan da çektiğim belgesel be kitabı sizlerle  paylaşıyorum  

 TAŞKENT ŞEHİR MÜZESİ
AN İTİBARİ İLE ÖZBRKİSTANIN BAŞKENTİNDEN  ŞEHİR MÜZESİNDEN  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA


ÖZBEKLSTAN BAŞKENT DE ÖZBEK PİLAVI VE SAMSA  YEMEĞİ CANLI YAYINDA


ÖZBEKİSTAN  MEDYASINDAN BÜYÜK İLGİ

ÖZBEKİSTANIN  EN ÖNEMLİ  TELEVİZYON KANALI RÖNESANS TV  MERKEZİNDEN  CANLI YAYIN

ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ TAŞKENTTE DÜZENLENEN  9. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLİM FESTİVALİNE  ÖZBEK TV KANALLARI  VE TRT AVAZ GENİŞ YER VERDİ


TDGF GENEL YÖNETİM KURULU  ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ  TAŞKENTTE TOPLANDI 

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel yönetim kurulu toplantısını Özbekistan’ın  başkenti Tashkent’de yapıldı.


Toplantıya TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, Genel Başkan yardımcısı  İsmail Kahraman, genel yönetim kurulu üyeleri Derya Akbıyık, Okan Çalışkan ve Federasyon Üyesi Musa Özdemir’in katılımı ile gerçekleşti.

TGFD 9.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ, ÖDÜL VE GALA GECESİ

Toplantıda gündem maddesi olarak TDGF’nın Ankara Türksoy genel merkezinde gerçekleştirdiği 9. Türk Dünyası Belgesel Film festivali ödül ve gala töreni ile ilgili değerlendirmede bulunuldu, görüşler alındı.

ÖZBEKİSTAN TASHKENT SEMPOZYUM TOPLANTISI 

Özbekistan’da yapılan Türk Dünyası 4.İletişim ve sanat Sempozyumu ve Türk Dünyası 9.Belgesel Film Festivali ödüllü film gösterimleri değerlendirildi.  Bu çalışmaların çok büyük ilgi ve alaka  görmesi, üniversiteler ve kurumlar arası ilişkilerin artırılmasının devamlılığının sağlanması üzerine görüşler alındı.

GENEL BAŞKAN MENDERES DEMİR’E VERİLEN FAHRİ PROFESÖRLÜK UNVANI

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir’e Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Senatosu tarafından üniversitenin çalışmalarına, Türk Dünyasına Kültürüne ve çalışmalarına katkısından dolayı  Fahri Profesörlük diploması verildi. Diplomayı Üniversitenin Rektörü Şerzathan Kudrathujayev tarafından takdim edildi.  Üniversite tarafından önemle verilen fahri profesör unvanı ile ilgili de yapılan teveccühün TDGF’nına verilen önem ve uzun yıllara varan emeğin değeri olarak adlandırıldı.

GAZETECİ CEMİYETLERİN BÖLGELERE GÖRE ÜYE YAPILMASI VE LOGONUN ÖNE ÇIKMASI

TDGF’nına üye olacak ve başvuru yapacak il cemiyetlerin genel durumu konuşuldu. Yönetim kurulu üyelerinde ayrı ayrı görüşlerinin alındığı toplantıda TDGF‘nin logosunun önemle tüm üye cemiyetler tarafından kullanılmasına, Federasyonunun logosunun tanınma adına çalışma yapılmasına karar verildi.

TİKA VE KATKI VEREN KURULUŞLARA, CEMİYET ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Ayrıca Türk Cumhuriyetleri ile ilgili yapılacak etkinlikler adına büyük katkı veren kuruluşlara ve önemle TİKA başkanına teşekkür edilmesine, bu konuda girişimlerde bulunan federasyon üyelerine girişimleri ve referans adına onore edilmesine,

TDGF YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI İSTANBUL, OSMANİYE VE KKTC’DE YAPILACAK

Yönetim kurulu toplantısı sonunda her ay toplantı yapılmasına, bu toplantının yönetim kurulu üyelerinin illerinde olmasının önem arz ettiğini, ilk toplantının İstanbul ’da yapılmasına devamında ise Osmaniye ile gerçekleşmesine,

KKTC’de yapılacak etkinlikte yönetim kurulunun da yer almasına ve yavru vatanda yönetim kurulu toplantısı ve ileriki günlerde yapılacak çalışmalarında devamının görüşülmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu toplantısı genel değerlendirmeler yapılarak ve görüş alışverişi şeklinde sona erdi.

TGRT DE  TÜRK TARİHİ VE ANADOLUNUN FETHİ  BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR 

Özbekistan’da belgesel çekimlerimi tamamlayıp Türklyeye  döndüğüm tatlı bir tesadüf TGRT de Türk  tarihi belgeselimiz yayınlanıyordu  



An itibari ile    9 KASIM  2024 TGRT belgesel tv de  her gün yayınlanan devri alem belgesel programımız da   2008 tarihlerinde İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi  www.iktav.com Kültür hizmeti hizmeti olarak hazırladığımız  ORTAASYA DA TÜRK İSLAM TARİHİ ANADOLUNUN FETHİ  TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA KÜLTÜR MEDENİYETİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR 


13 yıldan beri TGRT belgese  tv de  her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv  ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde  40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de  okuyabilir görüş  öneri ve düşüncelerinizi bizlerle  paylaşabilirsiniz
(Ömer İLGEÇ)
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