“Bir gülüşün yeter anne”

Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü kapsamında annelerin değerini vurgulamak amacıyla özel bir program hazırlıyor. “Bir Gülüşün Yeter” isimli programda anne ve anne adaylarının toplum hayatındaki eşsiz yeri anlatılacak.

Anneler Günü özel programı 11 Mayıs Pazar günü (yarın) saat 12.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

ANNE VE ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Kadını ve çocuğu önceleyen projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Anneler Günü’nde” de kadınları ve çocukları yalnız bırakmayacak. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program, anneliğin toplum hayatındaki eşsiz yerini ve sevgiyle kurulan aile bağlarının gücünü yüceltmeyi amaçlıyor. 11 Mayıs Pazar günü (yarın) saat 12.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda çeşitli atölyeler, eğlenceli etkinlikler ve sahne gösterileri yer alacak. Çiçek Ekme, Marteniçka Bileklik Yapımı, Çiçekten Taç Yapımı ve Fotoğraf Çerçevesi Atölyelerinin yanı sıra Glitter Yüz Boyama, Hint Kınası ve Lokomotif Çocuk Köyü Sergisi de etkinliğe renk katacak. Program, Anneler Günü’nü daha anlamlı ve unutulmaz kılmayı hedefliyor.

“ANNEYE ÖZLEM” TEMALI MEKTUP YARIŞMASI

Ailelerin katılımıyla gerçekleştirilecek bu anlamlı etkinlikte, annelerin fedakârlıkları ve sevgileri onurlandırılırken, aynı zamanda aile bireyleri arasındaki dayanışma ve sevgi bağı da güçlendirilecek. Program kapsamında düzenlenen “Anneye Özlem” temalı mektup yarışması etkinliğe duygu dolu anlar katacak. Yarışmada dereceye giren katılımcılar, sahnede özlem ve sevgi dolu mektuplarını okuyarak duygularını paylaşacak ve ödüllerini alacak. Annelerine olan özlemlerini kaleme alan katılımcılar, izleyenlere de duygu yüklü anlar yaşatacak.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ ALAN

Etkinliğe gelen anneler için çocukların rahat ve güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği özel bir çocuk alanı da oluşturulacak. Çocuklar burada uzman gözetiminde oyunlar oynayarak eğlenebilecek. Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bu özel programla hem annelere unutulmaz bir gün yaşatmayı hem de aile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.



(Ömer İLGEÇ)