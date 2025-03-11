Bu atölyede keyifli zaman geçiyor

Büyükşehir, Ramazan ayı için özel hazırladığı etkinlik takvimi ile 7’den 70’e herkesi bir araya getiriyor. Yetişkin bireyler, El Sanatları Atölyesi’ne büyük ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel hazırladığı etkinlikler hız kesmiyor. “Çık Dışarıya Oynayalım” adlı Ramazan şenliklerinde düzenlenen sanat atölyeleri ile yetişkinler de unutulmuyor. 7’den 70’e her yaştan Kocaelili, El Sanatları Atölyesi’nde keyifli vakit geçiriyor.

ÇANTA BOYAMA ETKİNLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın manevi coşkusunu İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu şenlik alanında yaşatmaya devam ediyor. Büyükşehir’in kurduğu çadırda gerçekleştirilen El Sanatları Atölyesi, hafta içi her gün 12.00-13.00 saatleri arasında yapılıyor. El sanatları atölyeleri kapsamında etkinliğe katılan vatandaşlar, eğitmenler eşliğimde çanta boyama yapıyor. Atölyelere 7’den 70’e herkes katılıyor. Ayrıca atölye sonrası her gün 14.00-15.00 arası mukabele okunuyor.

“BURADA ÇOK MUTLUYUM”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlikler büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır anne şehir etkinliklerine katıldığını belirten Mehtap Uzun Karslı, el sanatları atölyesinde becerilerini geliştiriyor. Düzenlenen etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karslı, “Ramazan’da ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok dolu ve çok güzel etkinlikler yapılıyor. Hem psikolog, hem fizyoterapist, hem de el sanatları atölyesinin olduğu etkinlikler biz kadınları çok mutlu ediyor. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti de ruhumuza dokunuyor. Hiçbir şeyden geri kalmıyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

(Ömer İLGEÇ)