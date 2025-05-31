Bu etkinlikte eğlence ve eğitim bir arada

Büyükşehir Belediyesi, hem çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemeye hem de aile içi bağı güçlendirmeye yönelik projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen “Minik Yürekler ile Değerli Anlar” etkinliği Alikahya Hayırsevenler Kur'an Kursu bahçesinde gerçekleştirildi.

KALİTELİ VE VERİMLİ VAKİT GEÇİRDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik, anneler ve çocukların katılımıyla dopdolu geçti. Programda anne ve çocukların birlikte kaliteli ve verimli vakit geçirmesi hedeflenirken, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen etkinlikler büyük ilgi gördü. Hem eğlenen hem de el becerilerini geliştiren çocuklar, kendilerini böyle bir güzel etkinlikte buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞANDI

Etkinlikte kum boyama ve anahtarlık yapımı gibi atölyeler düzenlenirken, eğlenceli atletizm parkuru çocukların enerjisini sahaya yansıttı. Yüz boyama ve balon dağıtımı ile renklenen etkinlik; minik yüreklerde neşe, annelerin yüzünde ise mutluluk bıraktı. “Minik Yürekler ile Değerli Anlar” programı eğlence ve eğitimi bir araya getirerek unutulmaz bir gün yaşattı.



(Ömer İLGEÇ)