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KÜLTÜR VE SANAT:
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Bu fotoğraf sergisi Ormanya’da görsel şölen sunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye’nin önde gelen fotoğraf derneklerinin iş birliğinde hazırlanan “Türkiye’nin Doğası” temalı fotoğraf sergisi, Ormanya’da sanatseverlerle buluşuyor.

Bu fotoğraf sergisi Ormanya'da görsel şölen sunuyor

01 Haziran 2025 Pazar 09:37

 DOĞANIN RENKLERİ KADRAJLARDA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı unvanına sahip Ormanya, muhteşem bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Türkiye’nin Doğası” temalı fotoğraf sergisi, Ormanya’da sanatseverlerle buluştu. KASK Başkanı Melih Sular, SAGUSAD Başkanı Ünal Bebek, GFSD Başkanı İsmail İkiz ve BUFSAD Başkanı Tarık Akkurt’un katkılarıyla düzenlenen serginin açılışına Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz ile birlikte 100’e yakın fotoğraf sever katıldı. Açılış öncesinde düzenlenen kokteylde katılımcılar bir araya gelirken, sergi sonrası kuş gözlem alanı ziyareti ve Ormanya turuyla program zenginleştirildi.

 

ZİYARETÇİLERE GÖRSEL ŞÖLEN

Sergide, doğa fotoğrafçılarının objektifinden yansıyan Türkiye’nin dört bir yanından doğal yaşam kareleri, ziyaretçilere adeta bir görsel şölen sunuyor. Salyangozların karşılaşmasından, çiçeklere konan kelebeklere kadar birçok etkileyici doğa karesi özenle yerleştirilen panolarda sanatseverlerle buluşuyor. Dernek başkanlarının seçkileriyle oluşturulan bu koleksiyon, hem sanatsal hem de çevresel farkındalık açısından dikkat çekiyor.

 

45 GÜN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK

Ücretsiz olarak ziyarete açık olan sergi, 45 gün boyunca Ormanya Sergi Salonu’nda sanatseverleri ağırlayacak. Fotoğraf sanatıyla doğa sevgisini buluşturan bu anlamlı etkinlik, hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Etkinlik kapsamında doğaya ve yaban hayata dair farkındalık kazanmak isteyen herkes, bu görsel şöleni kaçırmadan Ormanya’nın doğal atmosferinde keyifli bir keşfe çıkabilecek.

(Erkan ERENLER)

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