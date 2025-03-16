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Büyükşehir bandosundan Ramazan’a özel konser

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Sağlıkkent Sitesi sakinlerine Ramazan’a özel huzur dolu bir konser sundu.

Büyükşehir bandosundan Ramazan'a özel konser

16 Mart 2025 Pazar 10:25

 Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Ramazan’a özel repertuvarıyla Kartepe’de sağlık personeli için hayata geçirilen Sağlıkkent Sitesi sakinlerine huzur dolu bir konser sundu. İftara sayılı dakikalar kala, Ramazan’a özgü ezgiler ve ilahiler, vatandaşları manevi bir atmosferle buluşturdu.

 

RAMAZAN AYINA ÖZEL KONSER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve huzurunu vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Bando Takımı, Ramazan’a özel hazırlanan repertuvarlarıyla Sağlıkkent Sitesi sakinlerine muazzam bir konser sundu. İftara kısa süre kala, huzur dolu ezgiler ve Ramazan’a özgü ilahiler, vatandaşları derin bir manevi atmosferle buluşturdu. Kimi vatandaş evinin balkonundan kimi ise bando takımının yanına giderek konseri takip etti.

 

HUZURLU BİR AKŞAM YAŞADILAR

Akşam saatlerinde iftar hazırlıklarının sürdüğü Sağlıkkent Sitesi’nde, Bando Takımı’nın sunduğu konserle site sakinlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıldı. Ramazan’a özgü şarkılar ve ilahiler eşliğinde gerçekleşen konser, her yaştan vatandaşın ilgisini çekti. Katılımcılar, hem ruhsal hem de zihinsel bir huzur içinde Ramazan’ın manevi havasını en güzel şekilde yaşadı.

 

BANDO TAKIMINA BÜYÜK İLGİ VARDI

Konserin başladığı andan itibaren Sağlıkkent sakinleri, bando takımına büyük ilgi gösterdi. Ramazan’ın coşkusunu ve manevi havasını hissederek, şarkılar ve ezgilerle keyifli dakikalar geçiren vatandaşlar, konserin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Sağlıkkent sakinleri, iftar saatine yaklaşılan o anlarda bando takımının sunduğu müzikle huzurlu bir atmosferde iftarlarını açmaya hazırlandı.

(Ömer İLGEÇ)

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