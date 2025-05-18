Büyükşehir Çocuk Korosu gururlandırdı

KOCAELİ’Nİ KONSERVATUVAR KOROSU TEMSİL ETTİ

Bu yıl 10. düzenlenen Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali İstanbul’da gerçekleştirildi. Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılan festivale Türkiye’nin dört bir yanından toplam 96 okul korosu katıldı. Festivalde Kocaeli’ni Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu temsil etti.

KIRMIZI-BEYAZ KIYAFETLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Aynı zamanda Oda Orkestrası’nın başkemancısı Oğuz Yaşar Özzeren’in şefliğindeki koro festivale 23 öğrenci ile katıldı. Çocuklar sahneye adım attıkları andan itibaren seyircileri kendilerine hayran bıraktı. Kırmızı-Beyaz renkteki kıyafetleriyle al bayrağı adeta sahnede dalgalandıran konservatuvar öğrencileri gurur dolu alkışlarla karşılandı.

BAŞARI VE DİSİPLİNLERİ ÖDÜL GETİRDİ

Koro; Ziya Aydıntan’ın “Kırlara Doğru”, Yavuz Durak’ın “Mavi Gezegen” ve Fatih Peşmen’in “Tebessüm” adlı eserlerini seslendirdi. Muhteşem bir sahne performansı sunan koro, başarı ve disipliniyle büyük beğeni gördü.

ÖDÜL HABERİ SEVİNÇLE KARŞILANDI

Çocuk Korosu’nun “Ritmik Uyumda Başarı Ödülü’ne” layık görülmesi haberi Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda sevinçle karşılandı. Çocuklar mutluluklarını çok sevdikleri koro şefleri Oğuz Yaşar Özzeren ile paylaştı. Öğrencilerini kutlayan Özzeren ise her zaman yanlarında olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yönetimine ve Büyükşehir ailesine teşekkür etti.

BÜYÜKAKIN ÇOCUKLARI GURURLA ALKIŞLAMIŞTI

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda verdi. 23 Nisan Çarşamba günü Milli İrade Meydanı’nda seyirci karşısına çıkan koroya Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası eşlik etti. Koronun konserini vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da izlemişti. Sahneye gelen Başkan Büyükakın, “Bugün bizler için çok kıymetli bir gün. Bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyada ilk ve tek örnek olarak çocuklara armağan etti. Çocuk Koromuz ise bu anlamlı günde yine çocuklarımızın yer aldığı Oda Orkestrası eşliğinde muhteşem bir konser verdi. Ben onları tüm kalbimle alkışlıyor ve kutluyorum ve hepinizden de onlara büyük bir alkış istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.



(Ömer İLGEÇ)