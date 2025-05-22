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KÜLTÜR VE SANAT:
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Büyükşehir gençleri sanatla buluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür sanat merkezi haline getirdiği Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde geleceğin emanetçilerini ağırladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında gerçekleşen etkinlikte gençler, duygu ve düşüncelerini sanatın evrensel paydasında ifade etti.

Büyükşehir gençleri sanatla buluşturdu

22 Mayıs 2025 Perşembe 10:50

 VAV HARFİNİ RENKLERLE BULUŞTURDULAR

Seka Sanat İhtisas Merkezi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106. yıldönümünde kapılarını geleceğin ümidi olan gençlere açtı. İlk olarak Renklerle Hüsn-i Hat Atölyesi’nde hat sanatının incelikleri anlatıldı. Bilgileri dikkatle dinleyen gençler daha sonra Hat eğitmenlerinin rehberliğinde bu kadim sanatın uygulamalı olarak yaptı. Allah’ın birlik ve benzersizliğini simgeleyen Vav harfini boyayan gençler, renkleri doğru kullanmaları ile de eğitmenlerinden tam not aldı. Konservatuvar eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen atölye, kültürel mirasa estetik bir temas sundu.

 

SULU BOYA ATÖLYESİ’NDE TEKNİKLERİ ÖĞRENDİLER

İkinci etkinlik ise Sulu Boya Atölyesi’nde gerçekleştirildi. Burada ise konservatuvar eğitmenleri tarafından sulu boya teknikleri hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Boya fırçalarını ellerine alan gençler yüreklerinden gelen duygularını renklerle buluşturdu. Etkinlik, gençlik dinamizmiyle sanatsal yeteneklerin buluşmasına adeta vesile oldu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden gençler, kendilerini Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)

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