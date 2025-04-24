Büyükşehir Konservatuvarı göz doldurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın başarılı öğrencileri, 23 Nisan şenlikleri kapsamında hem İzmit Milli İrade Meydanı’nda hem de Cumhuriyet Bulvarı’nda verdikleri başarılı konserlerle herkesi hayran bıraktı.

KENDİLERİNE HAYRAN BIRAKTILAR

Kentin sanat eğitimi konusunda tartışmasız en önemli kurumlarından biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın öğrencileri, 23 Nisan Bi Dünya Eğlence Şenlikleri’nde gerçekleştirdikleri sahne gösterileri ile göz doldurdu. Aldıkları eğitimi Milli İrade Meydanı’nda kusursuz bir şekilde sergileyen öğrenciler, başarıları ve disiplinleri ile minik seyircileri kendilerine hayran bıraktı.

EĞİTMENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

İzmit Milli İrade Meydanı’nda 5 güne yayılan etkinliklerde; Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencileri sahne gösterileri gerçekleştirdi. Alanda kurulan Büyük Sahne ve Performans Sahnesi’nde konserler veren öğrencilere eğitmenleri eşlik etti.

BAŞARILI PERFORMANSLAR

Alanı dolduran çocuklar ise Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda eğitim gören arkadaşlarının gösterilerini ilgiyi izledi. Aldıkları kaliteli müzik eğitimini sahneye taşıyan öğrenciler, özellikle klasik eserleri seslendirme konusundaki başarıları ile dikkat çekti. Gösterilerde; Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın keman, gitar, piyano, yan flüt, klarnet, bağlama ve elektro gitar bölümlerinde eğitim gören öğrenciler yer aldı.

KONSERVATUVARLILAR “NOTALI DURAKLAR”DA

Bu arada konservatuvarlılar İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda oluşturulan ve 23 Nisan coşkusunu sokağa taşıyan “Notalı Duraklar”da da görev aldı. Öğrenciler, klasik eserler ve türkülerin yanı sıra gençlerin severek dinledikleri popüler şarkılardan oluşan neşeli bir repertuar sundu.



(Ömer İLGEÇ)