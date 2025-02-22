Büyükşehir Oda Orkestrası karlı geceyi sanatla ısıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, Çellistanbul Quartet topluluğuyla unutulmayacak bir konsere imza attı. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası, Baroktan Anadolu’ya adlı konserde sanatseverlere unutamayacakları anlar yaşattı.

2 ÖNEMLİ SANATÇI KOCAELİ’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sanat etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası Engin Şen şefliğinde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Viyolonsel Sanatçısı Murat Berk ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyolonsel Sanatçısı ve öğretim üyesi Doç. Dr. Melih Kara’nın katılımıyla akıllardan çıkmayacak bir sanat akşamına imza attı.

SANATSEVERLERDEN TAM NOT

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Büyükşehir Başkanvekili Berna Abiş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, soğuk ve kar yağışlı bir havaya rağmen çok sayıda sanatsever katıldı. Konserde; Vivaldi'den Aşık Veysel'e uzanan muhteşem bir repertuvar ile geçmişin melodileri bugünün ezgileriyle sahneye taşındı. Oda Orkestrası'nın, Çellistanbul Quartet'e başarılı bir performansla eşlik etmesi klasik müzik sevenlerden tam not aldı.

ODA ORKESTRASINA ÖVGÜLER

Konserin ardından Şef Engin Şen, katılımcı sanatçılara ve vatandaşlara teşekkür etti. Konuk sanatçılar Murat Berk ve Doç. Dr. Melih Kara, dinleyiciye hayran kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediye Oda Orkestrasına övgüler yağdırdılar.

“UNUTULMAYACAK BİR KONSER OLDU”

Programın sonunda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, “Karlı bir Kocaeli akşamında bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Oda orkestramıza ve değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizde unutamayacağımız bir konser verdiler” ifadesini kullandı. Konserin ardından katılımcılara Kongre Merkezi dışındaki fuaye alanında ateş başında salep ikram edildi. Başkanvekili Berna Abiş ve konuk sanatçılar vatandaşlarla birlikte kar yağışı eşliğinde sıcak salep içtiler.

(Ömer İLGEÇ)