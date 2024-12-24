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Büyükşehir Oda Orkestrası, kulakların pasını silecek

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası, yeni yıla sayılı günler kala unutulmayacak bir konsere imza atmaya hazırlanıyor

Büyükşehir Oda Orkestrası, kulakların pasını silecek

24 Aralık 2024 Salı 11:21

 Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası, “Aşk-ı Memnu”, “Yaprak Dökümü” ve “Ezel” gibi dizilerin müziklerini yapan Toygar Işıklı’nın eserlerini senfonik ortamda yorumlayacak.

 

SENFONİK ORTAMDA YORUMLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılını Kocaelili sanatseverler için düzenleyeceği muhteşem bir konser ile uğurlayacak. “Oda Orkestrası Toygar Işıklı Dizi Müzikleri Senfonik” konseri 26 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Konserde; “Aşk-ı Memnu”, “Yaprak Dökümü”, “Ezel”, “Çukur” ve daha birçok diziye yaptığı müziklerle tanınan ünlü besteci Toygar Işıklı’nın eserleri seslendirilecek. Hala izlenme rekorları kıran dizilerin aynı zamanda efsane haline gelmiş müzikleri ilk kez bir Türk Orkestrası tarafından senfonik ortamda yorumlanacak.

 

BU KENTİN YETİŞDİRDİĞİ DEĞER

Şef Engin Şen yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası’na vokalde Cansu Aydınmakina ile Rock Band & Türk Sazları eşlik edecek. Konser içerisinde dizilerin sahnelerinden görüntüler de sunulacak. Gölcük’te doğup büyüyen ve Kocaeli’ne her zaman büyük sevgi ile bağlı olan Toygar Işıklı, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nın bestelerini seslendirmekten büyük mutluluk duyacağını dile getirdi.

 

İLK KEZ BİR TÜRK ORKESTRASI YORUMLAYACAK

Sadece kendisinin seçtiği ve yurt dışındaki önemli orkestralar tarafından seslendirilmesine müsaade edilen dizi müzikleri, sevilen bestecinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Orkestrası’na verdiği onay ile Türkiye’de de bir ilke vesile olacak. Toygar Işıklı’nın eserleri bu sayede ilk kez bir Türk Orkestrası tarafından senfonik bir ortamda yorumlanacak.
(Ömer İLGEÇ)

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