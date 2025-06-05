Büyükşehir TSM Korosu’ndan unutulmaz konser

Büyükşehir Belediyesi’nin musiki severler tarafından ilgiyle takip edilen Türk Sanat Müziği Korosu muhteşem bir konser verdi. Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki koro, “Beraber ve Solo Şarkılarla Bahar Konseri” adlı konseri ile sanat müziğinin en nadide eserlerini alkışlar arasında seslendirdi.

NİHAVEND İLE BAŞLADI

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konser nihavend eserlerin seslendirilmesi ile başladı. Ardından solo performanslara geçildi. Koro üyeleri bu bölümde “Sonbahar Vurgunu”, “Bir İlkbahar Sabahı”, “Benim Gönlüm Sarhoştur Yıldızların Altında” ve “Kalamış” gibi sevilen eserleri icra etti.

ÖĞRENCİLERİ GURURLANDIRDI

Şef Neşe Sarısözen Adalı’nın performanslarını sergileyen öğrencilerine olan desteği ise övgüyle izlendi. Sarısözen Adalı, çalıştıkları şarkıları başarı ile tamamlayan her öğrencisini alkışlarıyla ilk kutlayanlar arasında yer aldı.

KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Bu arada konserde yapılan hüzzam taksim ise kulakların pasını sildi. Koroya eşlik eden Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Keman Eğitmeni Fatih Adalı yaptığı hüzzam taksim ile seyircinin alkışını aldı.

KONUKLAR ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Başarılı taksimin ardından şef Neşe Sarısözen Adalı solo performans gerçekleştirdi. Hicaz makamındaki “Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarını” adlı şarkıyı okuyan şef Sarısözen Adalı’ya konuklar da eşlik etti.

TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ TAKDİM EDİLDİ

Konserin sonunda konuklar beğenilerini alkışlarıyla ortaya koyarken, topluluk üyeleri hocaları Neşe Sarısözen Adalı’yı teşekkür çiçeği takdim etti. Adalı, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Ailesi ile kendilerini yalnız bırakmayarak her konserlerine iştirak eden Kocaelili musiki severlere teşekkür etti.



(Ömer İLGEÇ)