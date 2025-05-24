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KÜLTÜR VE SANAT:
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Büyükşehir’den Gebzeli miniklere tiyatro keyfi

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Eğlenerek öğrenmenin kalıcı olduğundan hareket eden Büyükşehir bu kapsamda çocukları tiyatro oyunlarıyla buluşturuyor.

Büyükşehir'den Gebzeli miniklere tiyatro keyfi

24 Mayıs 2025 Cumartesi 09:42

 OYUNLAR GEBZELİ ÇOCUKLAR İÇİN PERDE AÇTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinleri kapsamında Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz hafta çocuklara unutulmaz bir tiyatro keyfi yaşattı. “Ramazan Abimle Enstrümanları Tanıyor, Şarkılar Söylüyorum”, “Taş Prenses”, “Kurnaz Kedi” ve “Kayıp Korsanlar” oyunları Gebzeli çocuklar için perdelerini açarken, Ramazan abileriyle enstrümanları tanıyan çocuklar, zaman zaman sahneye çıkarak oyunun içinde yer aldı.

 

ÇOCUK NEŞESİ OYUNLARA RENK KATTI

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Taş Prenses” ve “Kayıp Korsanlar” oyunları çocuklardan büyük ilgi gördü. Tüm haftayı tiyatro ile geçiren Gebzeli çocuklar neşeleri ve kahkahalarıyla kendileri için sahnelenen oyunlara renk kattı.

(Ömer İLGEÇ)

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