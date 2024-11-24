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Büyükşehir’den Öğretmenler Günü'ne özel tiyatro

24 Kasım Öğretmenler Günü, Kocaeli Şehir Tiyatrolarının öğretmenlere yönelik gerçekleşen “80 Günde Devr-i Alem” adlı oyunu ile kutlandı

Büyükşehir'den Öğretmenler Günü'ne özel tiyatro

24 Kasım 2024 Pazar 16:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillerin mimari olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü her yıl farklı ve renkli etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli'de görev yapan öğretmenleri tiyatro etkinliğinde buluşturdu. 22 Kasım Cuma günü Kocaeli Kongre Merkezi, 23 Kasım Cumartesi günü ise Gebze Osman Hamdi Bey Merkezi'nde özel olarak sahnelenen “80 Günde Devr-i Alem” adlı tiyatro oyunu, Şehir Tiyatroları oyuncularının başarılı performansıyla izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

 

PROGRAM YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Gelecek nesillerin inşasında önemli bir görev üstlenen öğretmenlere ve eğitim camiasına her zaman destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yılda öğretmenler gününü çok anlamlı etkinliklerle kutladı. Kocaeli Şehir Tiyatrolarının güzel ve etkili performansıyla ortaya çıkardığı “80 Günde Devr-i Alem” adlı tiyatro oyunu öğretmenler için sahnelendi. Kocaeli’nin çeşitli ilçelerinde görev yapan öğretmenler ve aileleri, tiyatro oyununu ilgiyle seyretti. İzmit ve Gebze’deki tiyatro oyunlarından sonra öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

 

“YENİ NESİLLERİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Oyun öncesi programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti. Öğretmenlere hitap eden Soba, “Öncelikle sizlere aynı zamanda bir eğitimci olan Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletiyorum. Öğretmenlik aslında çok şanslı bir meslek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Yeni nesilleri inşa ve ihya etmek için siz değerli öğretmenlerimiz ile hep beraber gayret edeceğiz” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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