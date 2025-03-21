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Büyükşehir’den Yaşlılar Haftası’na özel sergi

Büyükşehir, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında hazırladığı sergi ile 65 yaş üstü vatandaşların el emeği ürünlerini beğeniye sundu.

Büyükşehir'den Yaşlılar Haftası'na özel sergi

21 Mart 2025 Cuma 10:59

 8-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Seka Kağıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda 65 yaş üstü vatandaşların el emeği ürünleri sergilenmeye başlandı. Bu eşsiz sergi, 23 Mart Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar açık olacak.

 

SERGİ 23 MART’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ile Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliğince düzenlenen “65 Yaş Üstü Sergi” Seka Kağıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda beğeniye sunuldu. 65 yaş üstü vatandaşların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin sergilendiği etkinliğin açılışını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç yaptı. Eşsiz ve birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergi, 23 Mart Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar vatandaşlar için açık olacak.

 

“HAYATIN İÇİNDEYİM KOROSU’NDAN” MİNİ KONSER

Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı serginin açılışı kurdele kesilmesi ile birlikte yapıldı. Ardından sunulan mini konser katılımcılara eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşattı. Müzisyen Aysel Demircan’ın şefliğini yaptığı 65 yaş üstü kişilerden oluşan “Hayatın İçindeyim Korusu” sevilen şarkılardan oluşan repertuvarıyla sergiye renk kattı. Sanatseverler, arka fonda çalan müzik eşliğinde eserleri yakından inceleyerek güzel bir gün geçirdi.

 

EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Hayatın İçindeyim Projesi” 65 yaş üstü vatandaşlara aktif yaşlanmaya yönelik eğitimler vermeye devam ediyor.  Bu kapsamda verilen; kabartma tablo, seramik, vitray, ahşap boyama, koro, geri dönüşüm kursları vatandaşların sosyal ve bilişsel gelişimlerine destek oluyor. Burada eğitim alan ve 5 aydır hazırlık içinde olan kursiyerler, el emeği ürünleri ile Yaşlılar Haftası’nda hünerlerini beğeniye sunuyor. Birbirinden güzel ürünlerin olduğu sergiye ilk günden talep yoğundu.

(Ömer İLGEÇ)

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