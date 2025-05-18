banner1142
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in 90’lar Konseri mest etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği 90’lar Konseri alanı dolduran herkesi mest etti. Şarkılara hep birlikte eşlik eden katılımcılar, unutamayacakları bir akşam geçirdi.

Büyükşehir'in 90'lar Konseri mest etti

18 Mayıs 2025 Pazar 09:55

 GENÇLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen EnFest etkinlikleri kapsamında gençler; spor, kültür, sanat ve eğlence dolu bir festival atmosferinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı doyasıya kutluyor. Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest; spor, kültür, sanat ve teknoloji alanındaki etkinliklerle gençlere bayram havasında bir 19 Mayıs yaşatıyor. Etkinlik alanında kurulan sahne ve stantlarda çeşitli sahne gösterileri, atölye çalışmaları ve etkileşimli aktivitelere katılan gençler gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarıyor.

 

90’LAR KONSERİ HERKESİ BÜYÜLEDİ

EnFest kapsamında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri tarafından Milli İrade Meydanı’nda 90’lar Konseri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmeni Tuğçe Erenci’nin enfes yorumuyla solist olarak yer aldığı konserde Oda Orkestrası Şefi Engin Şen de piyano ve seslendirdiği şarkılarla adeta nostalji rüzgarları estirdi. Katılımın yoğun olduğu konserde dinleyicilere 90’lı yılların pop şarkılarından oluşan bir repertuar sunuldu. Şarkılara hep birlikte eşlik eden gençler konserde doyasıya eğlendi.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
EnFest’te ilk gün dolu dolu geçti EnFest’te ilk gün dolu dolu geçti
Gençler, “Kim Korkar Sınavdan?” ile moral buldu Gençler, “Kim Korkar Sınavdan?” ile moral buldu
EnFest sahne şovlarıyla başladı EnFest sahne şovlarıyla başladı
En güzel şiirler Saygınlar Kulübü’nde seslendirildi En güzel şiirler Saygınlar Kulübü’nde seslendirildi
Büyükşehir Çocuk Korosu gururlandırdı Büyükşehir Çocuk Korosu gururlandırdı
Tekcan’dan Seka Sanat ve İhtisas Merkezi’ne unutulmayacak övgü Tekcan’dan Seka Sanat ve İhtisas Merkezi’ne unutulmayacak...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

EnFest’te ilk gün dolu dolu geçti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmit...

Haberi Oku