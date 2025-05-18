Büyükşehir’in 90’lar Konseri mest etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği 90’lar Konseri alanı dolduran herkesi mest etti. Şarkılara hep birlikte eşlik eden katılımcılar, unutamayacakları bir akşam geçirdi.

GENÇLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen EnFest etkinlikleri kapsamında gençler; spor, kültür, sanat ve eğlence dolu bir festival atmosferinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı doyasıya kutluyor. Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest; spor, kültür, sanat ve teknoloji alanındaki etkinliklerle gençlere bayram havasında bir 19 Mayıs yaşatıyor. Etkinlik alanında kurulan sahne ve stantlarda çeşitli sahne gösterileri, atölye çalışmaları ve etkileşimli aktivitelere katılan gençler gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarıyor.

90’LAR KONSERİ HERKESİ BÜYÜLEDİ

EnFest kapsamında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri tarafından Milli İrade Meydanı’nda 90’lar Konseri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmeni Tuğçe Erenci’nin enfes yorumuyla solist olarak yer aldığı konserde Oda Orkestrası Şefi Engin Şen de piyano ve seslendirdiği şarkılarla adeta nostalji rüzgarları estirdi. Katılımın yoğun olduğu konserde dinleyicilere 90’lı yılların pop şarkılarından oluşan bir repertuar sunuldu. Şarkılara hep birlikte eşlik eden gençler konserde doyasıya eğlendi.



(Ömer İLGEÇ)