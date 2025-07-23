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Büyükşehir’le geleneksel sokak oyunları hayat buluyor

Büyükşehir Belediyesi, “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliklerini yaz boyunca tüm ilçelere taşıyor. Çocukların yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesi amacıyla bu yıl üçüncü düzenlenen etkinliklerin ilk adresi Darıca Millet Bahçesi oldu. Etkinliklerde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunları yeniden canlandırıldı.

Büyükşehir'le geleneksel sokak oyunları hayat buluyor

23 Temmuz 2025 Çarşamba 10:26

 GELENEKSEL OYUNLAR YENİDEN HAYAT BULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz boyunca sürdüreceği “3. Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleri Darıca’da başladı. Etkinliklerde geleneksel sokak oyunları yeniden canlandırılarak, çocuklar geçmişin eğlencesiyle tanıştırıldı. Dijital ekranlardan uzaklaşıp fiziksel aktivitelere yönelen çocuklar, hareket etme ve sosyalleşme fırsatı buldu. Kum boyama, çanta boyama ve anahtarlık atölyeleri gibi etkinlikler, çocukların el becerilerini geliştirdi. Ayrıca yüz boyama, atletizm parkuru ve çeşitli yarışmalar, alanda en keyifli anlara sahne oldu.

 

EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ SAHNE GÖSTERİLERİ

Sahne etkinlikleri de büyük ilgi gördü. Masal gösterileri, bilim şovları, interaktif sunucu yarışmaları ve “Bedenden Oyuna” adlı sahne performansları, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı.

 

AİLELER DE OYUNLARA ORTAK OLDU

Etkinliğe sadece çocuklar değil, aileler de aktif şekilde katılım sağladı. Özellikle halat çekme gibi yarışmalar, ebeveynlerin de büyük ilgisini çekti. Etkinlik alanında kurulan papağan çekim alanı ise katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve unutulmaz anılara sahne oldu.

 

YAZ BOYUNCA KOCAELİ’NİN DÖRT BİR YANINDA

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen

“Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleri yaz boyunca Kocaeli’nin farklı ilçelerinde devam edecek. Bu eğlenceli şenlikler, çocukları oyunla buluşturmanın yanı sıra, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği özel ortamlar sunmayı sürdürecek.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

25 Temmuz tarihinde Çayırova Millet Bahçesi’nde devam edecek olan etkinliğe 26 Temmuz’da Dilovası Millet Bahçesi, 27 Temmuz’da ise Kandıra Namazgah Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. 2 ve 3 Ağustos tarihlerinde Derince Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikler, 8 Ağustos’ta İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda çocuklar ile buluşacak. 9 ve 10 Ağustos’ta Gebze Millet Bahçesi’nde düzenlenecek program, 15 Ağustos’ta Gölcük Millet Bahçesi’nde çocukları ve aileleri ağırlayacak. 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde Başiskele Millet Bahçesi’nde yapılacak olan etkinlikler, 30 ve 31 Ağustos’ta İzmit Milli İrade Meydanı’nda sona erecek.

(Ömer İLGEÇ)

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