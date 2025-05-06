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Büyükşehir’le sanatın derinliklerine yolculuk

Doğaseverler ve sanat tutkunları Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı “V. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu’nda” bir araya geldi.

Büyükşehir'le sanatın derinliklerine yolculuk

06 Mayıs 2025 Salı 12:41

 Büyükşehir Belediyesi, doğanın minyatür bir yansıması olan bonsai sanatına ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda düzenlenen “V. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu” Kocaeli Kongre Merkezi’nde doğaseverleri ve sanat tutkunlarını bir araya getirdi.

 

BİRBİRİNDEN ÖZEL AĞAÇLAR SERGİLENDİ

Doğayı minyatürleştirerek keşfetme ve onurlandırma sanatı olan bonsai, doğaseverleri ve sanat tutkunlarını bir araya getirdi. Bonsai sanatını tanıtmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen “V. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu”, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Birbirinden özel ağaçların sergilendiği etkinlikte; atölye çalışmaları, teknik sunumlar ve bonsai satış alanı katılımcıların ilgisini çekti.

 

“BU SANAT DOĞAYLA İÇ İÇE OLMANIN SİMGESİDİR”

Etkinliğin açılışın programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, bonsai sanatının doğanın zarif bir yansıması olduğunu belirterek, “Burada yalnızca minyatür ağaçlar değil, bir sabır ve özenin ürünüyle karşılaşıyoruz. Bu sanat, doğayla iç içe olmanın ve sabrın simgesidir” dedi.

 

SANATIN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK

İki gün süren etkinlikte ziyaretçiler, bonsai sanatının inceliklerini keşfetme fırsatı buldu. Bonsai ustaları tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve sunumlar, katılımcılara bu özel sanat dalının tekniklerini ve felsefesini aktardı. Ziyaretçiler farklı ağaç türlerinin minyatür formlarını incelerken, özel saksılar ve toprak çeşitleri hakkında da bilgi aldı.

(Ömer İLGEÇ)

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