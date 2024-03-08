Çağın Göz Hastanesi, Tıp Bayramı’nı “Ressam Doktorlar” Resim Sergisi ile Kutluyor

Kocaeli’de sağlık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Çağın Göz Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı’nı “Ressam Doktorlar” adlı anlamlı bir resim sergisiyle kutluyor. Şehrin farklı noktalarında görev yapan doktorların eserlerini bir araya getiren serginin açılışı 9 Mart tarihinde hastanenin fuaye alanında gerçekleştirilecek.

TIP VE SANATIN BULUŞMASI

Mesleki uzmanlıklarıyla adlarından söz ettiren doktorların benzersiz bakış açılarını ve yeteneklerini öne çıkaran eserlerin yer aldığı sergi, sulu boya ve yağlı boya gibi resimlerin yanı sıra karma teknik ve karakalem çizimleri de içeriyor.

Nefes kesen manzaralardan düşündürücü soyut çizimlere dek sanatseverleri etkileyici bir yolculuğa çıkaracak olan “Ressam Doktorlar” resim sergisinin 9 Mart tarihinde saat 16.00’da gerçekleştirilecek açılışına tüm Kocaeli halkı davetli. 16 Mart’a dek Çağın Göz Hastanesi’nde ziyarete açık olacak sergi ücretsiz gezilebilecek.

“KOCAELİ HALKININ DOKTORLARIMIZIN ESERLERİNİ KEŞFETMELERİNİ SAĞLAYACAĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ”

Sanat ve tıp dünyasını böylesi bir sergiyle buluşturdukları için heyecanlı olduklarını dile getiren Çağın Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kürşat Çağın 14 Mart Tıp Bayramı’nı bu özel sergiyle kutlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Doktorların sanatsal yönlerini paylaşma ortamı sunan serginin onların yaratıcılıkları ve sanata olan tutkularını da ortaya koyduğunun altını çizen Çağın, “Kocaeli halkına, doktorlarımızın fırça darbeleriyle hayat bulan eserlerini keşfetme fırsatı sunacağımız için gurur duyuyoruz.” dedi.

Çağın Göz Hastanesi Hakkında:

1989’da kurulan Çağın Göz Hastanesi, göz hastalıkları alanında ülkemizin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Uzman hekim kadrosuyla tüm göz hastalıklarının tedavilerini ve cerrahi müdahalelerini en gelişmiş teknolojilerle donatılmış ameliyathanelerinde gerçekleştiren kurum, yurt dışından gelen hastalara da hizmet vererek uluslararası alanda da kendini kanıtlamıştır. (ÜMİT ÜLKER)