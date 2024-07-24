banner1066
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi, Sevgi Evleri’nin aracını yeniledi

Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Sevgi Evleri’ne ait olan ve eskiyen aracını yeniledi.

Çayırova Belediyesi, Sevgi Evleri'nin aracını yeniledi

24 Temmuz 2024 Çarşamba 10:29


  Çayırova Belediyesi, ilçede bulunan Çayırova Sevgi Evleri’nin eskiyen aracını baştan sona yeniledi. Yaklaşık bir buçuk ay önce yenilenmek ve tekrar kullanılabilir hale getirmek üzere Sevgi Evleri’nden teslim alınan transit model araç, ilk olarak temizliği yapıldıktan sonra, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Çayırova Belediyesi Garajı’ndaki kaynak atölyesine alındı. Burada aracın çürüyen yerleri kaynakla yenilendi ve araç boyama işlemleri için boyahaneye gönderildi. Boyahanede astar ve dış cephe boyaları titizlikle yapılan aracın, paslanan jantları da yenilendi. Son olarak deforme olan iç döşemenin de komple yenilenmesiyle yepyeni görünüme kavuşan araç, elektrik bakımları ve motor temizliği yapıldıktan sonra Çayırova Sevgi Evleri'ne teslim edildi. 
                         


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
10 kilometre yeni yol 38 kilometre yolda regraj yapıldı 10 kilometre yeni yol 38 kilometre yolda regraj yapıldı
Kocaeli’de Kocaeli’de "Güvenli Okul Yolu Projesi" yayılıyor
Bu proje Çayırova'nın spor altyapısını güçlendirecek Bu proje Çayırova'nın spor altyapısını güçlendirecek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kişi başı 150 litre ortalama su tüketiminin 2030 yılına kadar 120 litre altına düşürülmesi planlanıyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kişi başı...
başkan Söğüt: başkan Söğüt: "Hizmet aşkıyla gece gündüz...
Tarihi Hereke Kalesi'nde kısa film festivali Tarihi Hereke Kalesi'nde kısa film festivali
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

10 kilometre yeni yol 38 kilometre yolda regraj...
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2024 yılı ilk ayında yapılan çalışmalara ilişkin...

Haberi Oku