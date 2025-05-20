Çayırova’da 19 Mayıs dolu dolu geçti

Tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Gün boyu süren etkinliklerde Çayırovalılar, bayramı doyasıya yaşadı. İlk olarak Çayırova Kaymakamlığı’nda düzenlenen Çelenk Sunma Töreni’yle başlayan programlar, daha sonra Çağdaşkent Meydanı’ndaki resmi törenle devam etti. Gençlerin hünerlerini sergilediği programa Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti ilçe başkanları, kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bugün gençlerin günü… Bu gurur hepimizin! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayram coşkusunu hep birlikte yaşadık. Bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

BİLARDO TURNUVASI’NDA BAŞLAMA VURUŞU ÇİFTÇİ’DEN

Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve beraberindeki kent protokolü, Çayırova Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Çayırova Bilardo Turnuvası’nın açılışını gerçekleştirdi. 19 Mayıs günü yapılan turnuvada, katılımcılar; 3 top karambol, 3 top 3 bant ve Amerikan bilardo dallarında hünerlerini konuşturdu. Turnuvanın başlangıç videosunu yapan Başkan Çiftçi, “Heyecan dolu turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

KONSERDE DOYASIYA EĞLENDİLER

19 Mayıs etkinlikleri ise Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde görev yapan öğretmenlerden oluşan müzik korosunun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Konseri’yle sona erdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi. Kendileri için hazırlanan konserde gönüllerince eğlenen Çayırovalılar, etkinlik için Çayırova Belediyesi’ne teşekkür etti.

“ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediğimiz Gençlik Konserinde, Bilgievi öğretmenlerimizin muhteşem performansları bizlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sanatın ve emeğin buluştuğu bu özel konser için emeği geçen tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



(Erkan ERENLER)