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Çayırova’da Nisan ayı kültür-sanat takvimi netleşti

‘Kültür-Sanat Şehri Çayırova’da Nisan ayı kültür-sanat takvimi netleşti. Birbirinden renkli etkinlikler, Nisan ayı boyunca Çayırovalılarla bir araya gelecek.

Çayırova'da Nisan ayı kültür-sanat takvimi netleşti

07 Nisan 2025 Pazartesi 13:50

 Çayırovalıların kültür-sanat etkinlikleriyle buluşması noktasında başrol oynayan ve birçok sevilen ismi Çayırovalılarla buluşturan Çayırova Belediyesi, Nisan ayı kültür-sanat takvimini de duyurdu. Konferans, yetişkin tiyatrosu ve çocuk tiyatrosu etkinliklerinin gerçekleştirileceği programlarda, sevilen isimler ve oyunlar, Çayırovalılarla bir araya gelecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliklere çok sayıda ilçe sakininin katılması beklenirken, Nisan ayı boyunca sürecek etkinlikler 8 Nisan Salı (Yarın) Op. Dr. Salih Selman’ın ‘Günümüzdeki İlişkilerimiz’ isimli konferansıyla start alacak.

 

DOLU DOLU ETKİNLİK

8 Nisan Salı günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da yapılacak Op. Dr. Salih Selman’ın ‘Günümüzdeki İlişkilerimiz’ isimli konferansıyla başlayacak etkinlikler, 12 Nisan Cumartesi günü Naim Süleyman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Neşeli Keçiler çocuk tiyatrosuyla devam edecek. 13 Nisan Pazar günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 19.00 Çıkmaz Sokak isimli yetişkin tiyatrosuyla sürecek. 18 Nisan Cuma günü ‘Küçük Köy’ün Büyük Kadınları’ isimli tiyatro oyunu da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Nisan ayındaki son etkinlik ise 20 Nisan Pazar günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki çocuk tiyatrosu ‘Neşeli Keçiler’ olacak. Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamalarda, “Gerçekleştirilecek etkinliklere tüm halkımız davetlidir” denildi.

(Ömer İLGEÇ)

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