Çayırova’da Nisan ayı kültür-sanat takvimi netleşti

DOLU DOLU ETKİNLİK
8 Nisan Salı günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da yapılacak Op. Dr. Salih Selman’ın ‘Günümüzdeki İlişkilerimiz’ isimli konferansıyla başlayacak etkinlikler, 12 Nisan Cumartesi günü Naim Süleyman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Neşeli Keçiler çocuk tiyatrosuyla devam edecek. 13 Nisan Pazar günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 19.00 Çıkmaz Sokak isimli yetişkin tiyatrosuyla sürecek. 18 Nisan Cuma günü ‘Küçük Köy’ün Büyük Kadınları’ isimli tiyatro oyunu da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Nisan ayındaki son etkinlik ise 20 Nisan Pazar günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki çocuk tiyatrosu ‘Neşeli Keçiler’ olacak. Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamalarda, “Gerçekleştirilecek etkinliklere tüm halkımız davetlidir” denildi.
(Ömer İLGEÇ)