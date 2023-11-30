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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çayırova’da sanat, engel tanımayacak

Çayırova’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel öğrenciler ‘Geleneksek Engelsiz Sanat ve Edebiyat Programı’ düzenleyecek.

Çayırova'da sanat, engel tanımayacak

30 Kasım 2023 Perşembe 10:21

Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, ‘Geleneksel Engelsiz Sanat ve Edebiyat Programı’ düzenliyor. 1 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda, sanat engel tanımayacak. ‘En Büyük Engel Sevgisizliktir’ sloganıyla gerçekleştirilecek, Geleneksel Engelsiz Sanat ve Edebiyat Programı’nda özel öğrenciler; şiir, konser, halk oyunları, sergi ve oratoryo etkinlikleri gerçekleştirecek. Özel öğrencilerin düzenleyeceği programlar ilgiyle takip edilecek. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, engellerin sevgiyle aşılacağı bu anlamlı programa tüm Çayırovalıları davet etti.

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