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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çayırova’nın yetenekli sesleri kulakların pasını sildi

Çayırovalı yeteneklerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, Şef Ünal Dursun’un öncülüğünde bir konser verdi. Birbirinden güzel türküleri seslendiren koro, kulakların pasını sildi.

Çayırova'nın yetenekli sesleri kulakların pasını sildi

22 Aralık 2024 Pazar 11:11

 Kültür ve sanat şehri Çayırova’da muhteşem konser. Çayırova’daki yetenekli seslerden oluşan ve Şef Ünal Dursun eşliğinde çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, dün çok sevilen türküleri, ilçe sakinleri için seslendirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü, meclis üyeleri ve çok sayıda Çayırovalı takip etti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser etkinliğine katılım sağlayan ilçe sakinleri salonu doldururken, türkülerle yer yer hüzünlenip yer yer eğlendi. Renkli anlara sahne olan konser, kulakların pasını silerken, Türk Halk Müziği Korosu konseri öncesinde konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, Çayırova’yı kültür-sanat şehri yapma yolunda büyük adımlar attıklarını ve bunların de bir örneği Türk Halk Müziği Korosu olduğunun altını çizdi.

 

KORO AYAKTA ALKIŞLANDI

Başkan Çiftçi, konser öncesinde günün anısına Şef Ünal Dursun’a çiçek takdiminde bulundu. Konserin başlamasıyla birlikte Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Şef Ünal Dursun, birbirinden güzel eserleri Çayırovalılar için seslendirdi. Salonu dolduran Çayırovalılar, konser sonunda koroyu ayakta alkışladı. Konser sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “İlçemizdeki yetenekli seslerden oluşan Türk Halk Müziği Koromuzun birbirinden güzel türkülerini keyifle dinledik. Şef Ünal Dursun ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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