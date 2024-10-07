Çerkes kültürü bu müzede yaşatılacak

Osmanlı'dan günümüze uzanan Çerkes kültürünü anlatan yüzlerce eser, Kartepe'de açılacak müzede sergilenecek. Mutfak kültüründen geleneksel el işlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Çerkes Müzesi, ziyaretçilerine tarihe yolculuk yapma imkanı sağlayacak

Kartepe Belediyesi tarafından Uzuntarla Mahallesi'nde inşa edilen Çerkes Müzesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Müze, ziyaretçilerine yaklaşık 350 eserden oluşan Çerkes halkının zengin tarihini ve kültürünü keşfetme fırsatı sunan önemli bir mekan olma özelliği taşıyor. Müzedeki eserler, Çerkeslerin günlük yaşamından mutfak kültürüne, geleneksel el işlerinden tarım aletlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca, temsili bir Çerkes köyü ve sülale armaları gibi tarihi ögeler, Çerkeslerin köklü geçmişine ışık tutuyor.

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi'nin kapalı alanı 200 metrekare olmak üzere, toplam 337 metrekare alandan oluşuyor. Bina içerisinde depo, atölye, bay-bayan ve engelli tuvaletleri yer alıyor.

Müzede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Yakında ziyaretçilerimizi ağırlamaya başlayacağız" dedi.

İHA