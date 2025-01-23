Bu eşsiz eser, mimari yapıları, tarihî geçmişi ve kültürel zenginlikleri ile okuyucuları etkileyen ülkeleri anlatıyor. İsmail Kahraman'ın deneyimleri ve gözlemleri, her bir yazının ve her bir kültürün ilham kaynağı olarak, okuyucularına yeni ufuklar açıyor. Dünya üzerindeki güzellikleri ve farklılıkları keşfetmek için hazır olun!
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Çin'den Somali'ya uzun bir yolculuk bu kitapta!
İsmail Kahraman'ın kaleminden dökülen satırlarla, dünya üzerindeki farklı coğrafyaları, kültürleri ve tarihî zenginlikleri keşfetmeye hazır olun!
Bu eşsiz eser, mimari yapıları, tarihî geçmişi ve kültürel zenginlikleri ile okuyucuları etkileyen ülkeleri anlatıyor. İsmail Kahraman'ın deneyimleri ve gözlemleri, her bir yazının ve her bir kültürün ilham kaynağı olarak, okuyucularına yeni ufuklar açıyor. Dünya üzerindeki güzellikleri ve farklılıkları keşfetmek için hazır olun!