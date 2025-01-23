Çin'den Somali'ya uzun bir yolculuk bu kitapta!

İsmail Kahraman'ın kaleminden dökülen satırlarla, dünya üzerindeki farklı coğrafyaları, kültürleri ve tarihî zenginlikleri keşfetmeye hazır olun! Devri Alem yayınlarından çıkan bu muhteşem gezi yazıları derlemesi, sizi Suriye'nin tarihi zenginliklerinden Kore'nin modern metropollerine, Kudüs'ün kutsal atmosferinden Lübnan'ın Akdeniz sahillerine kadar uzanan uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Belh'ten Konya'ya uzanan Mevlana Yolu'nun manevi derinliği ile taçlanan bu yolculukta, sadece mekanları değil, aynı zamanda orada yaşayan insanların ruhlarını ve yaşam tarzlarını da keşfedeceksiniz.

Bu eşsiz eser, mimari yapıları, tarihî geçmişi ve kültürel zenginlikleri ile okuyucuları etkileyen ülkeleri anlatıyor. İsmail Kahraman'ın deneyimleri ve gözlemleri, her bir yazının ve her bir kültürün ilham kaynağı olarak, okuyucularına yeni ufuklar açıyor. Dünya üzerindeki güzellikleri ve farklılıkları keşfetmek için hazır olun!



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