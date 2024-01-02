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Çuhane-i Hümayun Su Bendinde Restorasyon Başlıyor

Başiskele'de Tarih Yolu Projesi’nin en önemli ayaklarından olan Çuhane-i Hümayun Su Bendinde restorasyon çalışmaları başlıyor.

Çuhane-i Hümayun Su Bendinde Restorasyon Başlıyor

02 Ocak 2024 Salı 19:53

 Başiskele’nin tarihini, kültürel mirasını ve turistik yerlerinin tanıtımını kapsayan "Tarih Yolu Projesi" kapsamında ilçedeki 12 tarihi lokasyonun yeniden ihyası için çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin Kocaeli bölgesinde yaptığı ilk sanayi yatırımlarından birisi olan Çuhane-i Hümayun Su Bendinin restorasyonu için kolları sıvadı. 
 Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü Çuhane-i Hümayun Su Bendini ziyaret etti. Özlü, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1998 yılında tescillenerek koruma altına alınan yapıların restore edilme çalışmaları kapsamında, Tarih Yolu Projemizin de en önemli ayaklarından biri olan Çuhane-i Hümayun Su Bendinin restorasyonuna başlıyoruz. Başiskele’mizin turizmine büyük katkı sunacak restorasyon çalışmalarının yanı sıra bölgede vatandaşlarımızın huzurla ve güvenle dinlenebileceği sosyal alanlar da oluşturacağız. Su bendinin çevresinde peyzaj ve yol düzenleme çalışmalarını da yaparak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. 
                                          


İHA
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