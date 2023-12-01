Darıca 2. Film Festivali törenle son buldu

GEBZE PROTOKOLÜ TAM KADRO

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi’nin iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni ilçede bulunan özel bir otelde gerçekleştirildi. Geceye Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile çok sayıda davetli katıldı. Dereceye giren eserlerin sahipleri yarışmada kazandıkları ödülleri protokol üyeleri tarafından aldı. Yarışmada toplam 62 eser yarıştı. Eserlerden 13’ü finallere kaldı. Yarışmanın jüri üyeliğini yapımcı Birol Güven ile Güven’in kadrosunda yer alan bazı oyuncular, yönetmenler, senaristler ile Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki eğitimciler belirledi.

Darıca Kaymakamlığı koordinesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Darıca Belediyesi işbirliğiyle yürütülen 50 Bin TL ödüllü Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışmasının ikincisi önceki akşam ilçedeki bir otelde yapıldı.





“Depremde değişen hayatlar” temalı yarışmada konuşan Birol Güven, Yeşilay’ın düzenlediği Türkiye’nin en büyük yarışmalarında da jüri üyesi olduğunu ve Darıca’da 2.’cisi düzenlenen festivalin ödül anlamında aynı seviyede olduğunu söyledi. Darıca'da bir otelde düzenlenen Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı ünlü senarist ve yapımcı Birol Güven ile çok sayıda davetli katıldı.









Darıcalı ünlü senarist ve yapımcı Birol Güven ve sahibi olduğu yapım şirketine bağlı oyuncular ile Darıca Deniz Yıldızları Meslek ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinin yer aldığı jüri üyeleri birbirinden güzel 12 kısa filmi inceledi. Toplam 12 kısa filmin yer aldığı Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması'nın birincisi ‘Vira’ filmi ile Zafer Geyikçi oldu. Yakup Bektaş'ın kısa filmi ‘ Kaybettiğimiz Şeyler ‘ ikinci, Rıdvan Kaya'nın ‘ Oyuncağım Orada Kaldı ‘ filmi üçüncü oldu. Mansiyon ödülü ise ‘Sarsıntı’ filmiyle İbrahim Şen'e geldi. Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması'nın birincisine 50 Bin TL, ikincisine 25 bin TL, üçüncüsüne 15 bin TL ödül verildi. Mansiyon ödülü ise 10 bin TL oldu. Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenlerin ödüllerini ise Darıca Kaymakamı Yüksel Ateş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık takdim etti. Yarışmada derece yapan yönetmen ve oyuncular büyük bir coşku yaşadı.

KAYMAKAM KARA; AMACIMIZ DARICA’YI SANAT MERKEZİ HALİNE GETİRMEK



Bu yarışmayı düzenlemekteki amaçlarının Darıca’yı kültürle sanatla ilişkilendirmenin yanı sıra, ilçeyi kültür ve sanat merkezi haline getirmek olduğunu söyleyerek, ‘’ Bu kısa film festivali ile Darıca’yı tanıtmayı, özellikle tanınırlığını, bilinirliğini artırmayı hedeflerken aynı zamanda sanatsal yetenekleri olan gençlerimize bir yol, bir imkan sunmayı amaçlıyoruz’’ dedi



BİROL GÜVEN; FESTİVALLERİN İKİNCİSİNİ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ



Darıcalı senarist ve yapımcı Birol Güven, festival yapmanın büyük bir heves olduğunu ve herkesin bunu yapabileceğini ancak ikincisini yapmanın daha önemli olduğunun altını çizdi. Darıca Birol Güven Kısa Film Festivali’nin ikincisini yaparak aslında bir anlamda kurumsallaştıklarını da dile getiren Birol Güven, festivalin gelecekte daha büyüyeceği ve daha güzel noktalara gideceğinin habercisi olduğunu söyledi.



TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KISA FİLM YARIŞMASIYLA ÖDÜL ANLAMINDA AYNI SEVİYEDEYİZ



Kendisinin aynı zamanda Yeşilay’ın düzenlediği kısa film yarışmalarındaki jürisi de olduğunu belirten Birol Güven, ‘’Yeşilay bildiğiniz üzere önemli bir kuruluş, kısa filmde de 1 numaradır, onun kısa film yarışması her zaman 1 numaradır. Bu sene Yeşilay ne kadar ödül verdi. biliyor musunuz ? 50 Bin TL. verdi. Yani, Darıca ile aynı ödülü verdi, dolayısıyla, ödül anlamında Türkiye’nin en büyük kısa film

yarışmasıyla aynı seviyedeyiz.

Seneye toplam ödülün 200 Bin TL. olması da gerçekten çok önemli, bunun haber değeri var, İnşallah her yere ulaşır,, çünkü kısa filmciler, açık konuşalım para istiyorlar, film çekmek için paraya ihtiyaçları var, çok iyi fikirleri var, çok iyi yaratıcılar, tek ihtiyaçları nakit para... Böyle ödül büyüdükçe inşallah bizim de katkımız büyüyecektir diye düşünüyorum’’ dedi



BIYIK; BİROL GÜVEN İSMİ HER DAİM YAŞATILACAK



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yaptığı konuşmasında Darıca’nın en büyük şanslarından birisinin Birol Güven olduğuna değinerek, sanatsal ve kültürel alanlarda yaptıkları projelerde sürekli kendisine danıştıklarını belirterek, ‘’Hakikaten sanatla buluşmamızda bize mihmandarlık yaptı, Biz göreve gelip İskoliye Sanat Akademisini kurduğumuzda Birol beyle gidip orayı ziyaret ettik, tavsiye ve önerilerini aldık, kendisi ülkemiz açısından bir duayen, Darıcalı olması, bizim evladımız olması, bizim insanımız olması bizim için onur vesilesidir. İnşallah yüzyıllarca sürecek bir hikayenin aslına bakarsanız 2.’ici basamağındayız. Ben ümit ediyorum ki, memleketimiz, Cumhuriyetimiz var oldukça bu coğrafyada Darıca Belediyesi ve Darıca Kaymakamlığı olduğu süre içerisinde Birol Güven isminin bu kısa film festivalleriyle birlikte yaşatılacağını umuyorum” dedi. (ÜMİT ÜLKER)