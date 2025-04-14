Darıca Kitap Fuarı dördüncü kez kitapseverlerle buluştu

HER BİR KİTAP BİN HAYATTIR
Kitap Fuarı’nıı önemsediklerini ve her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yaptığı açılış konuşmasında “Kitaplar, hayatımızın temelidir. Okumak, ruhun gıdasıdır. Her kitap, yeni bir dünya demektir ve bir kitap, bin hayat demektir. Bu sözler, okumanın ve bilgiyi paylaşmanın önemini gözler önüne serer. Her yıl geleneksel hale getirerek düzenlediğimiz fuarımıza sizlerin yoğun ilgisi, bizi her yıl daha da heyecanlandırıyor. Bu ilgi, fuarımızı sürekli büyütmemiz için en büyük itici güç oldu. Her yıl, daha fazla etkinlik, söyleşi ve imza günleriyle sizlere ulaşmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi olarak ilçemizi kültür ve sanat şehri haline getirmek için sürekli yeni projeler hayata geçiriyoruz. Yeni kütüphaneler, eğitim merkezleri ve kültürel projelerle bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyoruz. Amacımız, her vatandaşımızın kitaplarla buluşmasını sağlamak ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmaktır.
OKUMANIN GÜCÜ İLÇEMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAK
Bir yandan özellikle gençlerin bilgiye daha hızlı ulaşabilmesi için dijital kütüphane, kitap kafe ve yeni kütüphaneler gibi projeleri ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Bir yandan da eğitime katkıda bulunuyor ve gençlerimizin üniversite sınav ücretini de karşılayarak eğitim yolculuklarında destek oluyoruz. Bugün burada, kitapların büyüsüne kapılıp, ortak bir ilham kaynağına dönüşen bu fuar, geçmişimizi ve geleceğimizi birbirine bağlıyor. Her etkinlik, her söyleşi, her imza günü, bizi düşünmeye ve aydınlanmaya teşvik ediyor. Kültür ve sanat şehri olma yolunda attığımız adımlar, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İnanıyorum ki kitapların ve okumanın gücü, ilçemizi daha da ileriye taşıyacak. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelin, kitapların büyüsüne kapılalım. Hep birlikte okuyalım, paylaşalım ve geleceğe ışık tutalım” diye konuştu.
(Ömer İLGEÇ)