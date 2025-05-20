Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Festivali

Darıca Belediyesi, bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Kortej Yürüyüşü ve Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne olurken denizde de tekneler bayraklarla görsel şölen sudu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Darıca’da kültürlerin buluştuğu büyük bir organizasyonla kutlandı. Darıca Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali, Dudayev sahilindeki Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilirken festival öncesi belediye binası önünden sahile kadar kortej yürüyüşü gerçekleşti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yöresel kıyafetler, bando ve marşlar eşliğindeki yürüyüşe katılarak 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Darıca Marinada bulunan tekneler de bayraklarla denizden 19 Mayıs coşkusuna katılırken oldukça renkli görüntüler ve duygusal anlar yaşandı.

FARKLI KÜLTÜRLER 19 MAYIS İÇİN BULUŞTU

Festivalde Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Makedonya, Bosna-Hersek, Macaristan ve daha birçok ülkeden gelen halk dansları ekipleri sahne aldılar. Renkli kostümleri, özgün müzikleri ve ritmik danslarıyla sahne alan gruplar, izleyicilere adeta kültürler arası bir yolculuk yaşattılar. Katılımın oldukça yoğun olduğu festival, Darıcalılara unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşatırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, festivali her yıl geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

BIYIK: “GENÇLERİ DÜNYANIN KÜLTÜREL MİRASIYLA BULUŞTURUYORUZ”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde gençlerle birlikte festival yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, milletimizin ortak değerleriyle ve dünyanın dört bir yanından gelen kültürel mirasla buluşturmak bizler için büyük bir gururdur. 19 Mayıs, yalnızca bir bayram değil; bağımsızlık, gençlik ve umut demektir. Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivalimiz, bu anlamlı günü daha da özel kılacak. Gençliğin enerjisini ve kültürel zenginlikleri bu özel etkinlikte buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Festival, yalnızca halk oyunlarını tanıtmakla kalmayacak; aynı zamanda dostluk, barış ve kültürel etkileşimi pekiştirecek. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."



(Erkan ERENLER)