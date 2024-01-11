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Darıca'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı

Darıca Belediyesi, Sakal-ı Şerif ve Kabe örtüsünün de aralarında bulunduğu kutsal emanetler sergisini Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açtı.

Darıca'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı

11 Ocak 2024 Perşembe 09:53


  Darıca Belediyesi, vatandaşları manevi yolculuğa çıkarmak için Sakal-ı Şerif ve Kabe örtüsünün de aralarında olduğu kutsal emanetler sergisini Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açtı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte serginin açılışına, katılarak kutsal emanetleri inceledi. Sergi, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde 9-13 Ocak tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Serginin açılışını gerçekleştiren Muzaffer Bıyık, "Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerifi ile birlikte Kabe örtüleri ve Kabe anahtarlarının da aralarında olduğu birçok eser vatandaşları manevi yolculuğa çıkaracak. Bütün hemşerilerimizi kutsal emanetleri görmek için sergiyi gezmeye davet ediyorum" diye konuştu. 
                       


İHA
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