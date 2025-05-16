banner1142
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Deniz Kabuğu 2” ziyaretçilerini bekliyor

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Seka Kâğıt Müzesi, sanatseverleri bir araya getiren keyifli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda sanatçı Mehmet Aka’nın doğaya olan sevgisini ve çevre duyarlılığını sanatla ifade ettiği “Deniz Kabuğu 2” sergisi SEKA Kâğıt Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

'Deniz Kabuğu 2” ziyaretçilerini bekliyor

16 Mayıs 2025 Cuma 10:56

 DENİZ KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Denizlerin kirletilmesine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan sergide, sahillerde bulunan deniz kabuklarının yanı sıra doğadan toplanan kuru ağaç dalları ve geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan çok sayıda özgün eser yer alıyor. Doğal ve atık materyallerin sanata dönüşerek izleyiciyle buluştuğu sergi, sürdürülebilirliğe ve geri dönüşümün önemine de güçlü bir vurgu yapıyor.

Deniz kabuklarının estetik detaylarının öne çıktığı sergide, ziyaretçiler hem doğanın güzelliğini hem de çevresel sorunlara dair güçlü bir mesajı bir arada deneyimleme şansı buluyor.

 

18 MAYIS’A KADAR ZİYARETE AÇIK

SEKA Kâğıt Müzesi’nde 18 Mayıs tarihine kadar açık olacak olan “Deniz Kabuğu 2” sergisi saat 10.00-17.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlayacak. SEKA Kâğıt Müzesi denize, doğaya ve geri dönüşüme gönül veren herkesi bu anlamlı sergiye bekliyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Özel bireyler tiyatro oyununda hünerlerini sergiledi Özel bireyler tiyatro oyununda hünerlerini sergiledi
KO-MEK, yeni haftaya Gebze ve Darıca’yla başlıyor KO-MEK, yeni haftaya Gebze ve Darıca’yla başlıyor
“Bir gülüşün yeter anne” “Bir gülüşün yeter anne”
Gökyüzünün Fısıltısı isimli Türk kısa filmi Rusya'nın ilk yapay zeka film festivaline seçildi Gökyüzünün Fısıltısı isimli Türk kısa filmi...
Macar heyetinden SEKA Kâğıt Müzesi’ne tam not Macar heyetinden SEKA Kâğıt Müzesi’ne tam not
Baharın gelişi Kocaeli’nde şarkılarla kutlandı Baharın gelişi Kocaeli’nde şarkılarla kutlandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Özel bireyler tiyatro oyununda hünerlerini...
Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’na çeşitli etkinliklerle hazırlandı. Bu...

Haberi Oku