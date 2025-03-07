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Depremde hasar gören binaların yer aldığı fotoğraf sergisine yoğun ilgi

Gölcük Anıtpark’ta depreme karşı dayanıklı binalar konusunda bilinci arttırmak amacıyla açılan fotoğraf sergisi vatandaşlardan ilgi gördü.

Depremde hasar gören binaların yer aldığı fotoğraf sergisine yoğun ilgi

07 Mart 2025 Cuma 12:09

 Gölcük Belediyesi, toplumun deprem duyarlılığını arttırmak hedefiyle Anıtpark’ta etkinlik düzenledi. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen "Depreme Duyarlılık Sergisi" yoğun katılımla açıldı. Gölcük Belediyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen sergide, ziyaretçiler güvenli binalar konusunda bilgiler edindi. Açılan sergide depremde hasar gören binaların yer aldığı fotoğraflar üzerinden, inşaat tekniklerinde yapılan hataların deprem anında yol açtığı sonuçlar sergilendi. 
 
  "Gölcük, depremin ne demek olduğunu öğrendi" 
  Serginin açılışında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "17 Ağustos 1999'ta meydana gelen depremde Gölcük, depremin ne demek olduğunu öğrendi. Türkiye'de aslında depremin nasıl bir yıkıcı etkiye sahip olduğunu öğrenmiş oldu.  Depreme dayanıklı binalar oluşturma hedefiyle çarşı merkezde devam eden kentsel dönüşüm çalışması var. Okullarımız, devlet hastanemiz, kaymakamlık binamız bu çalışmaların ürünü olarak yeniden yapıldı. Sadece Gölcük'e münhasır değil, Kocaeli'nin tamamında depreme hazırlık anlamında önemli faaliyet var" dedi. 
  Konuşmaların ardından Başkan Sezer ve beraberindekiler sergiyi gezerek TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Akgün’den bilgiler aldı. Serginin açılışına ayrıca Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 


İHA
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