Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (05-11 Şubat)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 05-11 Şubat haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 18-24 Aralık haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
05 Şubat Pazartesi günü - İpekyolu Şehirleri 1
06 Şubat Salı günü - İpekyolu Şehirleri 2
07 Şubat Çarşamba günü - Afganistan'dan Horasan'a
08 Şubat Perşembe günü - Çin 1
09 Şubat Cuma günü - Çin 2
10 Şubat Cumartesi günü - Doğu Türkistan
11 Şubat Pazar günü - Tataristan