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KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (05-11 Şubat)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 05-11 Şubat haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (05-11 Şubat)

05 Şubat 2024 Pazartesi 14:25

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 18-24 Aralık haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

05 Şubat Pazartesi günü - İpekyolu Şehirleri 1

06 Şubat Salı günü - İpekyolu Şehirleri 2

07 Şubat Çarşamba günü - Afganistan'dan Horasan'a

08 Şubat Perşembe günü - Çin 1

09 Şubat Cuma günü - Çin 2

10 Şubat Cumartesi günü - Doğu Türkistan

11 Şubat Pazar günü - Tataristan
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