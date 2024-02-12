KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (12-18 Şubat 2024)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 12-18 Şubat 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (12-18 Şubat 2024)

12 Şubat 2024 Pazartesi 12:07

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 15-21 Ocak 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

12 Şubat Pazartesi günü - Tataristan

13 Şubat Salı günü - Anayurttan Atayurda Kırgızistan

14 Şubat Çarşamba günü - Yemende Gurbet 2

15 Şubat Perşembe günü - Kudüsten Aksaya

16 Şubat Cuma günü - Kudüs ve Mescidi Aksa

17 Şubat Cumartesi günü - Afrika Lübnan

18 Şubat Pazar günü - Ürdün
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