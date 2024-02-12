Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (12-18 Şubat 2024)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 12-18 Şubat 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 15-21 Ocak 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
12 Şubat Pazartesi günü - Tataristan
13 Şubat Salı günü - Anayurttan Atayurda Kırgızistan
14 Şubat Çarşamba günü - Yemende Gurbet 2
15 Şubat Perşembe günü - Kudüsten Aksaya
16 Şubat Cuma günü - Kudüs ve Mescidi Aksa
17 Şubat Cumartesi günü - Afrika Lübnan
18 Şubat Pazar günü - Ürdün