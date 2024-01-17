Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (15-21 Ocak 2024)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 15-21 Ocak 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 15-21 Ocak 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
15 Ocak Pazartesi günü - Umman
16 Ocak Salı günü - Burkina Faso
17 Ocak Çarşamba günü - Tunus 1
18 Ocak Perşembe günü - Tunus 2
19 Ocak Cuma günü - Kamerun
20 Ocak Cumartesi günü - Çad
11 Ocak Pazar günü - Cezayir