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KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (15-21 Ocak 2024)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 15-21 Ocak 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (15-21 Ocak 2024)

17 Ocak 2024 Çarşamba 10:28

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 15-21 Ocak 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

15 Ocak Pazartesi günü - Umman

16 Ocak Salı günü - Burkina Faso

17 Ocak Çarşamba günü - Tunus 1

18 Ocak Perşembe günü - Tunus 2

19 Ocak Cuma günü - Kamerun

20 Ocak Cumartesi günü - Çad

11 Ocak Pazar günü - Cezayir
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