KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (18-24 Aralık)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 18-24 Aralık haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (18-24 Aralık)

18 Aralık 2023 Pazartesi 15:05

Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 18-24 Aralık haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

18 Aralık Pazartesi günü - Galiçya

19 Aralık Salı günü - Milli Parklar

20 Aralık Çarşamba günü - Şam'dan Halep'e

21 Aralık Perşembe günü - İstanbul Sahabeleri

22 Aralık Cuma günü - Hicaz ve Osmanlı

23 Aralık Cumartesi günü - Mekke'den Medine'ye Kutsal Yolculuk

24 Aralık Pazar günü - Hicaz'da Peygamber İzleri
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