Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (18-24 Aralık)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 18-24 Aralık haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 18-24 Aralık haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
18 Aralık Pazartesi günü - Galiçya
19 Aralık Salı günü - Milli Parklar
20 Aralık Çarşamba günü - Şam'dan Halep'e
21 Aralık Perşembe günü - İstanbul Sahabeleri
22 Aralık Cuma günü - Hicaz ve Osmanlı
23 Aralık Cumartesi günü - Mekke'den Medine'ye Kutsal Yolculuk
24 Aralık Pazar günü - Hicaz'da Peygamber İzleri