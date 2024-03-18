Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (18-24 Mart 2024)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 18-24 Mart 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 18 -24 Mart haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
18 Mart Pazartesi günü - Tokat Danişment Gazi
19 Mart Salı günü - Türkistan'da Rus ve Çin Mezalimi
20 Mart Çarşamba günü - Van Erciş Karakoyunlu
21 Mart Perşembe günü - İpek Yolunda Bir Liman
22 Mart Cuma günü - Sarıkamış 1
23 Mart Cumartesi günü - Sarıkamış 2
24 Mart Pazar günü - Bosna