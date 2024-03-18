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KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (18-24 Mart 2024)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 18-24 Mart 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (18-24 Mart 2024)

18 Mart 2024 Pazartesi 13:00

  Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 18 -24 Mart haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

18 Mart Pazartesi günü - Tokat Danişment Gazi

19 Mart Salı günü - Türkistan'da Rus ve Çin Mezalimi

20 Mart Çarşamba günü - Van Erciş Karakoyunlu

21 Mart Perşembe günü - İpek Yolunda Bir Liman

22 Mart Cuma günü - Sarıkamış 1

23 Mart Cumartesi günü - Sarıkamış 2

24 Mart Pazar günü - Bosna
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