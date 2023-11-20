Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (20-26 Kasım)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 20-26 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 20-26 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
20 Kasım Pazartesi günü - Bosna
21 Kasım Salı günü - Vatan Ahıska
22 Kasım Çarşamba günü - Bir Tarih Akar Tunadan 1
23 Kasım Perşembe günü - Bir Tarih Akar Tunadan 2
24 Kasım Cuma günü - Malazgirtten Viyanaya
25 Kasım Cumartesi günü - Plevne
26 Kasım Pazar günü - Sarayovadan Mostara