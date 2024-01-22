KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (22-28 Ocak 2024)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 22-28 Ocak 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (22-28 Ocak 2024)

22 Ocak 2024 Pazartesi 10:55

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 22-28 Ocak 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

22 Ocak Pazartesi günü - Fas'ta İslam Medeniyeti

23 Ocak Salı günü - Endülüste Ezan

24 Ocak Çarşamba günü - Kore

25 Ocak Perşembe günü - Tayland

26 Ocak Cuma günü - Hindistan 1

27 Ocak Cumartesi günü - Hindistan 2

28 Ocak Pazar günü - İran 1
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (15-21 Ocak 2024) Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (15-21...
Nazım Hikmet Şiirleriyle Anıldı Nazım Hikmet Şiirleriyle Anıldı
İbrahim Karaosmanoğlu'ndan İKTAV Kütühanesi'ne Vefa Ziyareti İbrahim Karaosmanoğlu'ndan İKTAV Kütühanesi'ne...
KOCAELİ’NİN KADIN YAZARLARI İKTAV’DA BULUŞTU KOCAELİ’NİN KADIN YAZARLARI İKTAV’DA BULUŞTU
Darıca'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı Darıca'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı
Yeni Yılın İlk Etkinlikleri Büyükşehir Korolarından Yeni Yılın İlk Etkinlikleri Büyükşehir Korolarından
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı...
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 15-21 Ocak 2024...

Haberi Oku