Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (22-28 Ocak 2024)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 22-28 Ocak 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 22-28 Ocak 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
22 Ocak Pazartesi günü - Fas'ta İslam Medeniyeti
23 Ocak Salı günü - Endülüste Ezan
24 Ocak Çarşamba günü - Kore
25 Ocak Perşembe günü - Tayland
26 Ocak Cuma günü - Hindistan 1
27 Ocak Cumartesi günü - Hindistan 2
28 Ocak Pazar günü - İran 1