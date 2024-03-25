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KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (25-31 Mart 2024)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 25-31 Mart 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (25-31 Mart 2024)

25 Mart 2024 Pazartesi 12:27

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 25-31 Mart 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

25 Mart Pazartesi günü - Vatan Ahıska

26 Mart Salı günü - Bir Tarih Akar Tunadan 1

27 Mart Çarşamba günü - Bir Tarih Akar Tunadan 2

28 Mart Perşembe günü - Malazgirt'ten Viyana'ya Osmanlı Medeniyeti

29 Mart Cuma günü - Plevne

30 Mart Cumartesi günü - Sarayova'dan Mostar'a

31 Mart Pazar günü - Rodos'ta Osmanlı İzleri
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