Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (25-31 Mart 2024)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 25-31 Mart 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 25-31 Mart 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
25 Mart Pazartesi günü - Vatan Ahıska
26 Mart Salı günü - Bir Tarih Akar Tunadan 1
27 Mart Çarşamba günü - Bir Tarih Akar Tunadan 2
28 Mart Perşembe günü - Malazgirt'ten Viyana'ya Osmanlı Medeniyeti
29 Mart Cuma günü - Plevne
30 Mart Cumartesi günü - Sarayova'dan Mostar'a
31 Mart Pazar günü - Rodos'ta Osmanlı İzleri