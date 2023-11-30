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KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (27 Kasım-03 Aralık)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 27 Kasım-03 Aralık haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (27 Kasım-03 Aralık)

30 Kasım 2023 Perşembe 10:25

Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 27 Kasım-03 Aralık haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

27 Kasım Pazartesi günü - Kırımdan Anadoluya

28 Kasım Salı günü - Rodosta Osmanlı İzleri

29 Kasım Çarşamba günü - Arda Boyları

30 Kasım Perşembe günü - Arnavutluk

01 Aralık Cuma günü - Şıpkadan Plevneye 1

02 Aralık Cumartesi günü - Şıpkadan Plevneye 2

03 Aralık Pazar günü - Belgrad
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