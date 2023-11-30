Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (27 Kasım-03 Aralık)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 27 Kasım-03 Aralık haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 27 Kasım-03 Aralık haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
27 Kasım Pazartesi günü - Kırımdan Anadoluya
28 Kasım Salı günü - Rodosta Osmanlı İzleri
29 Kasım Çarşamba günü - Arda Boyları
30 Kasım Perşembe günü - Arnavutluk
01 Aralık Cuma günü - Şıpkadan Plevneye 1
02 Aralık Cumartesi günü - Şıpkadan Plevneye 2
03 Aralık Pazar günü - Belgrad