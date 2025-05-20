Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıl dönümü, Dilovası’nda büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Gençlerin ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, milli mücadelenin ruhu bir kez daha yaşatıldı.

TÖRENLER ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI

Kutlamalar, sabah saatlerinde Dilovası Kaymakamlığı önünde düzenlenen resmi törenle başladı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından etkinlikler, Dilovası Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.





GENİŞ KATILIM

Törene; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Cambaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.





GENÇLERİN BAŞARISI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Programın açılış konuşmasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu yaptı. Ardından Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve Kaymakam Dr. Metin Kubilay, günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirdi. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.





PROTOKOL HALKI SELAMLADI