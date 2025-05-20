Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu

TÖRENLER ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI
Kutlamalar, sabah saatlerinde Dilovası Kaymakamlığı önünde düzenlenen resmi törenle başladı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından etkinlikler, Dilovası Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.
GENİŞ KATILIM
Törene; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Cambaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
GENÇLERİN BAŞARISI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Programın açılış konuşmasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu yaptı. Ardından Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve Kaymakam Dr. Metin Kubilay, günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirdi. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
PROTOKOL HALKI SELAMLADI
Kutlamalar, Kaymakam Kubilay ve Başkan Ömeroğlu’nun törene katılan vatandaşları ve protokolü selamlamasıyla sona erdi. Tören boyunca marşlar ve gösterilerle bayram coşkusu doruğa çıktı.
(Erkan ERENLER)