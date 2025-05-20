banner1142
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıl dönümü, Dilovası’nda büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Gençlerin ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, milli mücadelenin ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu

20 Mayıs 2025 Salı 14:58

 TÖRENLER ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI
Kutlamalar, sabah saatlerinde Dilovası Kaymakamlığı önünde düzenlenen resmi törenle başladı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından etkinlikler, Dilovası Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

GENİŞ KATILIM
Törene; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Cambaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GENÇLERİN BAŞARISI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Programın açılış konuşmasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu yaptı. Ardından Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve Kaymakam Dr. Metin Kubilay, günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirdi. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

PROTOKOL HALKI SELAMLADI
Kutlamalar, Kaymakam Kubilay ve Başkan Ömeroğlu’nun törene katılan vatandaşları ve protokolü selamlamasıyla sona erdi. Tören boyunca marşlar ve gösterilerle bayram coşkusu doruğa çıktı.

(Erkan ERENLER)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da 19 Mayıs dolu dolu geçti Çayırova’da 19 Mayıs dolu dolu geçti
Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Festivali Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Festivali
Milli İrade Meydanı dolup taştı Milli İrade Meydanı dolup taştı
Büyükşehir’in 90’lar Konseri mest etti Büyükşehir’in 90’lar Konseri mest etti
EnFest’te ilk gün dolu dolu geçti EnFest’te ilk gün dolu dolu geçti
Gençler, “Kim Korkar Sınavdan?” ile moral buldu Gençler, “Kim Korkar Sınavdan?” ile moral buldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova’da 19 Mayıs dolu dolu geçti
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çayırova’da dolu dolu geçti. Sabah başlayan etkinlikler,...

Haberi Oku