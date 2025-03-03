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Dünya Ressamlar Günü’nde yeteneklerini keşfettiler

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler öğrencileri, Dünya Ressamlar Günü’nde günbatımını resmederek yeteneklerini keşfetti.

Dünya Ressamlar Günü'nde yeteneklerini keşfettiler

03 Mart 2025 Pazartesi 10:48

 Büyükşehir, Dünya Ressamlar Günü’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde ağırlanan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri, suluboya tekniği ile günbatımını resmetti.

 

HAYAL GÜÇLERİNİ ORTAYA KOYDULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Resim Bölümü, 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü’nde Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerini Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde ağırladı. Dünya Ressamlar Günü’nde bir araya gelen grup, suluboya tekniği ile günbatımını resmetti. Yaklaşık bir buçuk saat süren etkinlik, eğitmenlerin teknik anlatımıyla başladı. Eğlenceli anların yaşandığı merkezde gençler yeteneklerini ortaya koydu.

 

GÜNBATIMINI BAŞARIYLA RESMETTİLER

Sanata ve sanatçıya verilen önemin tekrar hatırlandığı bu anlamlı günde bir araya gelen öğrenciler, kendi bakış açılarıyla profesyonel birer ressam gibi hayal gücünü ortaya koydu. Renklerle dünyayı yeniden şekillendiren öğrenciler, sanatın sadece ifade biçiminden değil, farklı perspektiften bakma olanağından da faydalanmış oldu. Gün sonunda öğrencilerin ellerinden birbirinden güzel günbatımı resimleri ortaya çıktı.

 

EĞİTİM VE GELİŞİMİN ADRESİ BEYAZ KALPLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, 14-18 yaş arası gençlere mesleki eğitimin yanında sosyal becerilerine yönelik hizmetlerine devam ediyor. Örgün eğitime devam edememiş, ergenlik problemleriyle baş etmekte güçlük çeken öğrenciler, eğitim ve gelişim merkezinde haftanın beş günü eğitim alıyor. Öğrencinin ilgi alanına göre pastacılık, grafik tasarım, kuaförlük gibi alanlarda hizmet veren eğitim merkezi,  drama, görsel sanatlar, müzik gibi hobi atölyeleriyle de eğlenirken öğrenme imkanı sunuyor.
(Ömer İLGEÇ)

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