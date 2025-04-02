Dünya Tiyatro Günü Kocaeli’de kutlandı

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde özel bir etkinlik düzenledi. Bu özel günde, hayatlarında ilk kez tiyatro izleyen kırsal bölgelerdeki öğrenciler ağırlanırken, “Radyo-yu Hümayun” adlı oyun ise ilgiyle izlendi.

SAHNENİN BÜYÜSÜ HAYAT BULDU

Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından belirlenen ve 1961’den bu yana her sene 27 Mart tarihinde kutlanan “Dünya Tiyatro Günü”, Kocaeli’nde de tiyatro sanatına gönül verenlerin bir araya geldiği anlamlı etkinlikle kutlandı. Gün boyunca çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan çeşitli etkinliklerde sahnenin büyüsü bir kez daha hayat buldu. Programın en özel detaylarından biri ise, hayatlarında ilk kez tiyatro izleyen kırsal bölgelerdeki öğrencilerin ağırlanması oldu.

MİNİKLER KENDİ KUKLALARINI SAHHEYE TAŞIDI

Tatbikat Sahnesi’nde gerçekleşen Kukla Atölyesi’nde minikler kendi kuklalarını yaparak sahneyle tanışırken, “Hayal Perdesi” adlı Karagöz-Hacivat gösterisi izleyicilere geleneksel tiyatromuzun sıcaklığını yaşattı. Akşam saatlerinde ise Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı tarafından Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi sahnede okundu ve hemen ardından “Radyo-yu Hümayun” adlı oyun tiyatro severlerle buluştu. Kocaeli Şehir Tiyatroları, sanatı herkes için erişilebilir kılmak ve sahneyi toplumun her kesimiyle buluşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



(Ömer İLGEÇ)