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Ege ile Gaga çocukların neşesine neşe kattı

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri boyunca minik arkadaşlarını en sevilen çocuk müzikalleriyle buluşturdu.

Ege ile Gaga çocukların neşesine neşe kattı

24 Nisan 2025 Perşembe 10:53

 Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında minik dostlarını sevdikleri çizgi filmlerin müzikalleri ile buluşturdu. Rafadan Tayfa, Elif’in Düşleri ve Arı Maya’nın ardından Ege ile Gaga da Kocaelili çocukların 23 Nisan neşesine neşe kattı.

 

ÇOCUKLARIN SEVİNCİ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan şenliği, çocukların keyifli zaman geçirmeleri amacıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda sevimli karamanlar Ege ile Gaga, çocukların 23 Nisan neşesi oldu. İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki Büyük Sahne’de gerçekleştirilen müzikali çok sayıda çocuk aileleriyle birlikte izledi. Sahnede sevdikleri çizgi filmin kahramanlarını gören çocuklar sevinçlerini alkışlarıyla buluşturdu.

 

MUTLU ŞEHRİN MUTLU ÇOCUKLARI

Heyecanları, coşkuları ve ellerinden düşürmedikleri Türk Bayrakları ile geleceğin emanetçileri olduklarını bir kez daha gözler önüne seren minikler, Büyükşehir Belediyesi’nin kendileri için hazırladığı etkinliklerde doyasıya eğlendi. Çocukların, mutlu ve huzurlu bir kent olan Kocaeli’nde geleceğe güvenle hazırlanmaları ise “Çocuklar için her şeye değer” yorumlarına vesile oldu.

 

EGE İLE GAGA’NIN MACERALARI

Öte yandan TRT Çocuk Kanalı’nın en sevilen çizgi filmlerinden biri olan Ege ile Gaga müzikalinde çocuklar iki kahramanın maceralarını neşe içinde izledi.

Müzikalde; taşrada harika bir doğa ortamında yaşayan Ege, Gaga ile birlikte komşu çiftlikte atları gözlemleyerek onların hayatlarını inceledi. İki arkadaş ayrıca kuyudan biten suyun nedenini de kendi hayal dünyalarına uygun oyunlarla araştırdı.

(Ömer İLGEÇ)

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