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KÜLTÜR VE SANAT:
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En güzel şiirler Saygınlar Kulübü’nde seslendirildi

Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü, kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin çınarları, şiir dinletisi ve kitap tahlili etkinliğinde buluşarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

En güzel şiirler Saygınlar Kulübü'nde seslendirildi

18 Mayıs 2025 Pazar 09:46

 HUZURLU VE SAYGIN BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü’nde kültür sanat etkinlikleri başladı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için özel olarak hazırlanan bu mekân, onların sosyal hayatlarını zenginleştireceği gibi huzurlu ve saygın bir yaşam alanı da sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir, eli öpülesi büyüklerimizi şiir dinletisi ve kitap tahlili etkinliğinde buluşturarak, eğlenceli dakikaların yaşanmasını sağladı.

 

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ SAYGINLAR KULÜBÜ’NDE

“Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sosyal faaliyet alanı oluşturma gayesiyle kurulan Saygınlar Kulübü’nde şair ve yazar Seyfettin Karamızrak ağırlandı. İkramlarla başlayan etkinlik, Karamızrak’ın şiir dinletisi ve “Özlenen Günler” isimli kitap tahlili ile devam etti. Etkinlik sonunda katılımcı büyüklerimize kitap hediye edildi. Böylece büyüklerimiz, sanatın birleştirici gücüyle birlikte vakit geçirme imkânı buldu.

 

ALZHEİMER KONUSUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yapılan etkinlikte dağıtılan bulmaca ile Alzheimer konusunda farkındalık yaratıldı. Bu hastalığı 65 yaş üstü bireylerde görülme sıklığının yüzde 5,5 oranında arttığından bahsedilerek, korunma yolları anlatıldı. Saygınlar Kulübü’nde bedene ve zihne iyi gelecek her türlü faaliyetin yer alacağı bildirildi.

(Ömer İLGEÇ)

 

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