EnFest sahne şovlarıyla başladı

GENÇLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENİYOR

Kocaeli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest etkinlikleriyle başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı’nda 17-18 ve 19 Mayıs’ta gerçekleştirilen festival; spor, kültür, sanat ve teknoloji alanındaki etkinliklerle gençlere bayram havasında bir 19 Mayıs yaşatıyor. Etkinlik alanında kurulan sahne ve stantlarda çeşitli sahne gösterileri, atölye çalışmaları ve etkileşimli aktivitelere katılan gençler gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarıyor.

DJ PERFORMANSI VE DANS GÖSTERİSİ

İzmit Milli İrade Meydanı’nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençliği buluşturan EnFest, DJ performansları ve dans gösterilerinin öne çıktığı muhteşem bir organizasyon oluyor. Etkinlikte yoğun ilgi çeken DJ performansı gençlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Sahne alan DJ Yaho hareketli şarkılarla festival alanını coşturdu. Ardından sahne alan Endonezyalı Uluslararası Öğrenciler, sergiledikleri ulusal danslarıyla katılımcılara renkli bir gösteri sundu.



(Ömer İLGEÇ)