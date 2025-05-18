EnFest’te ilk gün dolu dolu geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği gençlik festivalinin ilk günü dolu dolu geçti. Gençler, muhteşem bir günü geride bırakırken etkinlikler yarın da sürecek.

ETKİNLİKLER 3 GÜN DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı’nda organize edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri büyük coşku ve heyecana sahne oluyor. Gençler için birbirinden farklı etkinlik ve organizasyonların yer aldığı EnFest’e katılanlar gönüllerince eğleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü (bugün) başlayan etkinlikler, yarın ve pazartesi günü de tüm hızıyla devam edecek.

İLK GÜN HERKES DOYASIYA EĞLENDİ

Gençleri İzmit Milli İrade Meydanı’nda buluşturan EnFest’in ilk gününde herkes eğlenceye doydu. Öğle saatlerinde sahne performansı ile başlayan etkinliklere ilgi çok yüksekti. Dj performans, Endonezya Ulusal Dans Gösterisi, bilgi yarışması ve alan etkinlikleri ile eğlenen gençler Prof. Dr. Yavuz Samur’un ‘yapay zeka’ üzerine gerçekleştirdiği söyleşiye katılarak bu alandaki bilgilerini tazeledi.

GENÇLER DOLU DOLU BİR GÜN GEÇİRDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nda organize ettiği festival kapsamında; Gastronomi, Kültür ve Sanat, Teknoloji, Dijital, Spor, İzcilik Kamp Alanı, Eğlenceli Etkinlikler ve Spor Etkinlikleri ilk gün büyük ilgi görürken yarın ve 19 Mayıs Pazartesi günü de alandaki etkinlikler tüm hızıyla devam edecek. Gençler, Milli İrade Meydanı’nda spordan dijital etkinliklere, adrenalinden teknolojiye kadar birçok atölyeye katılarak dolu dolu bir gün geçiriyor.

YARIN DA ÇOK GÜZEL ETKİNLİKLER VAR

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yarın da eğlenceli anlara sahne olacak. Yarınki etkinlikler kapsamında; saat 16.00’da KADM futbol ekibi muhteşem bir gösteri sunacak, saat 17.00’de Kent Meydanı’ndan başlayacak bisiklet turu Milli İrade Meydanı’na kadar devam edecek, saat 18.00’de Safa Sarı ve Atakan Çelik söyleşisi gerçekleşecek. Günün finali ise saat 21.00’de Emre Fel konseri ile olacak. Etkinliklere tüm Kocaelililer davetli.



(Ömer İLGEÇ)