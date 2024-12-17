Engelleri bu kez horonla aştılar

Farkındalık, sevgi ve dayanışma ile herkes için eşit bir dünyanın mümkün olabileceğinin vurgulandığı “6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın” projesi kapsamında özel bireyler horon oynadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında desteklenen, Kocaeli Üniversitesi’nin de danışmanlık hizmeti verdiği “6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın” etkinliğinin final gösterimi gerçekleştirildi. Kocaeli Trabzonlular Derneği ile Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği bu anlamlı etkinlikte, Karadeniz bölgesinin halk oyunu olan horon, özel bireylerin hazırladığı figürlerle sahnelendi. Özel bireylerin performansı ve enerjisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. “6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın” projesi kültürel köprüler kurarken, özel bireylerin toplumda eşit haklara sahip olması gerektiğine dikkat çekti.

YOĞUN KATILIM OLDU

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın” etkinliğine Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, İMO Başkanı Ali Akgün, STK temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÖZEL ÇOCUKLARLA FARKINDALIK YARATTIK”

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, “6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın” adlı projede, özel çocuklara yer vererek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Dünya Kromozom Kardeşliği Dernek Başkanı Neriman Akbulut ise “Özel bireyler toplumuzun parçası olarak farkındalıkların bizi birleştiren bir köprü olduğunu anlatıyor. Ailelerimize teşekkür ederim. Sabrınız, sevginiz ve azminiz ile çocuklarınızın yanında oldunuz. Birlikte güzel günlerde buluşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“109 DERNEĞE DESTEK VERDİK”

Kocaeli Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karagün de konuşmasında, “Bu etkinlikte keyif alarak çalıştık. Gönlü güzel insanlarla bir arada olduk. Birbirimizi sevelim. Birbirimizi sevmekten asla vazgeçmeyelim. Çocuklarımızın, toplumumuzun buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Bir diğer konuşmacı Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin de, “Kent Konseyi olarak 109 derneğe YEDEP kapsamında destek verdik. Bunların sizin karşınızda sunuluyor olması bizi çok memnun ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“HER ZORLUK FIRSATA GEBEDİR”

Toplumsal dokunuşlara devam edeceklerini belirten Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk ise şöyle konuştu: “Kocaeli’nde Trabzonlu kardeşlerimiz fazla ve güçlüler. KOÜ’de rektör olarak göreve başladığım gün, üniversite olarak şehirle temas etmeye çalışacağımızı ifade etmiştim. Bunun için büyük bir gayret gösterdim. KOÜ olarak toplumsal dokunuşlara devam edeceğiz. Dezavantaj bakış açısı ile ilgilidir. Her zorluk fırsata gebedir. Bu işi organize eden ve destek veren herkesi kutluyorum.” Programın sonunda özel bireylere bu güzel horon gösterisini öğreten ve emek veren eğitmenlere protokol tarafından plaket takdim edildi.

(Ömer İLGEÇ)